anan No. 2500 試し読みと目次

12 SUPER EIGHT

しぶとく、強く、時代を生き抜く!

28 2500! 特別記念号

王道

エンタメの

矜持

30 王道のエンタメ8ジャンル、

2026年の傾向を探る。

32 王道エンタメ／歌舞伎

歌舞伎の神髄に触れる無二のエンタメ、

市川團十郎 が歩む“古典”という王道。

34 王道エンタメ／ドラマ

ドラマ黄金期を牽引した立役者、

反町隆史 が改めて語る、連ドラの意義と可能性。

36 王道エンタメ／小説

今もっとも王道に近い作家、

辻村深月 が話題作を生み出し続ける理由。

38 王道エンタメ／ミュージカル

戦渦の中、究極の愛を奏でる名作。

ミュージカル 『ミス・サイゴン』 2026の肖像。

45 いつしか夢中になる…。

奥深き落語の世界へ、ようこそ!

53 BTS

世界中が待ち焦がれた日。

81 王道エンタメ／ポップアイコン

比類なき輝きを放つエンターテイナー、

マイケル・ジャクソン。

映画が描き出す、King of Popの人生。

86 王道エンタメ／特撮

夢は新たな伝説へと続く。

仮面ライダー55周年、

進化の方程式。

90 CLOSE UP

瀬央ゆりあ × 縣 千 （宝塚歌劇団・雪組）

ふたりの銀世界。