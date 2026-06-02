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anan No. 2500 試し読みと目次

『anan No.2500』『anan No.2500増刊』は、表紙と一部内容のみ異なり、その他はすべて同一です。
 
12 SUPER EIGHT
しぶとく、強く、時代を生き抜く!
28 2500! 特別記念号
王道
エンタメの
矜持
30 王道のエンタメ8ジャンル、
2026年の傾向を探る。
32 王道エンタメ／歌舞伎
歌舞伎の神髄に触れる無二のエンタメ、
市川團十郎が歩む“古典”という王道。
34 王道エンタメ／ドラマ
ドラマ黄金期を牽引した立役者、
反町隆史が改めて語る、連ドラの意義と可能性。
36 王道エンタメ／小説
今もっとも王道に近い作家、
辻村深月が話題作を生み出し続ける理由。
38 王道エンタメ／ミュージカル
戦渦の中、究極の愛を奏でる名作。
ミュージカル『ミス・サイゴン』2026の肖像。
45 いつしか夢中になる…。
奥深き落語の世界へ、ようこそ!
53 BTS
世界中が待ち焦がれた日。
81 王道エンタメ／ポップアイコン
比類なき輝きを放つエンターテイナー、
マイケル・ジャクソン。
映画が描き出す、King of Popの人生。
86 王道エンタメ／特撮
夢は新たな伝説へと続く。
仮面ライダー55周年、
進化の方程式。
90 CLOSE UP
瀬央ゆりあ×縣 千（宝塚歌劇団・雪組）
ふたりの銀世界。
104 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』短期連載
しゃれ松化計画 #04
佐野晶哉
三男グリーンのカオス。
5 Food topics／長谷川あかり
『桃屋』のごはんですよ！
7 Antenna
Various Denim／Must Buy and News／at Home
10 Beauty news
New Item／お試し隊・里吉うたの（BEYOOOOONDS）
Interview／舘 ひろし
73 Who’s Hot?／濱口竜介
76 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×伊藤万理華
78 anan創作連載シリーズ／石田夏穂
【小説】ハッピー・プア・イヤー
80 江原啓之の真・スピリチュアル入門
100 お金の教科書
エアコンの電気代節約術
102 柚木麻子「ドラマななめ読み!」
バラエティ出身俳優の“役柄ループ”を考える。
111 anan総研
お題「早く寝ればよかった…」
112 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
113 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『億万長者の不都合な終末』
Stage KERA CROSS 第七弾『シャープさん フラットさん』
Music えんぷてい
Book 春海水亭『僕の妹をさがさないでください』
四季凪アキラのトキメキ請負中♥ 小説『こんこん』
Movie『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』
Stage COCOON PRODUCTION 2026『海辺の独裁者』
Comic タカハシノブユキ『マリッジランドリー』上・下
118 次号予告
119 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「初デート」
120 今週の運勢 6月17日〜6月23日
122 林 真理子「美女入門」
「聖地での青春」


アンアン No. 2500

王道エンタメの矜持/SUPER EIGHT

980円 — 2026.06.17
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2500 —『王道エンタメの矜持/SUPER EIGHT』
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