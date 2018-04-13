Next Issue No. 2120 9月26日 発売
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2018年、秋！
女子の流行モノ
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オカダのジショ 特別版
『散り椿』スペシャル
岡田准一
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センターグラビア
乃木坂46
撮り下ろしスペシャル
ポスター付き
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FOOD
堀 未央奈 × スパイス最前線
松村沙友理 × はふはふ飲茶
岩本蓮加、梅澤美波 × とろ～りチーズ
秋元真夏 × がっつり塊肉
斉藤優里、北野日奈子 × わいわい焼肉
衛藤美彩、吉田綾乃クリスティー × スタンド酒
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SWEETS
山下美月 × 豆花
星野みなみ、大園桃子 × 芋栗スイーツ
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FASHION
白石麻衣 × オータムカラー
高山一実、桜井玲香、若月佑美 × 秋冬こもの
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HEALTH
井上小百合、和田まあや、伊藤純奈 × パーツケア
中田花奈、寺田蘭世、能條愛未 × 入浴剤
新内眞衣、樋口日奈 × 深呼吸体操
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CULTURE
西野七瀬 × ゲーム
山崎怜奈 × VR
伊藤理々杏、阪口珠美、佐藤 楓 × 女子文具
鈴木絢音、向井葉月 × 小動物
伊藤かりん、川後陽菜、佐々木琴子、中村麗乃、
渡辺みり愛 × 私たちのハマりもの
- 与田祐希が撮影舞台裏＆全メンバーを徹底解説！