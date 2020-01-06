マガジンワールド

Next Issue No. 2208 7月8日 発売

  • 新時代の熱狂が続々と生まれています。
    体感せよ！
    エンタメの
    最新系。
  • アップデートを続ける
    『攻殻機動隊』の世界
    神山健治／荒牧伸志
    田中敦子／西川貴教
    イリヤ・クブシノブ
  • 作り手たちが考察する、
    エンタメの未来
    斎藤 工／湯浅政明
    宇川直宏
  • 沼落ち現象が止まらない！
    韓国ドラマ旋風
    カン・ハヌル
  • 驚愕のオンライン
    ARライブ
    「Beyond LIVE」レポート
    東方神起
    SuperM
    WayV
    NCT DREAM
    NCT 127
    SUPER JUNIOR
  • ついに日本上陸！
    「ディズニープラス」
    世界（EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE）
    秋元才加
  • YouTuber デビューした有名人
    今田耕司／仲 里依紗
    かまいたち／江頭2：50
  • 暮らすように遊ぶ
    『あつまれ
    どうぶつの森』    入門
    すゑひろがりず
  • 「オンラインゲーム」の極意
    岡崎体育／ビッケブランカ
    星名美怜    （私立恵比寿中学）
  • 「eスポーツ」の新たな可能性
    中島元彦／藤井祐眞／Web Nasri
  • Cover
    草薙素子
    『攻殻機動隊 SAC_2045』
    art by
    イリヤ・クブシノブ
アンアン No. 2207

恋の距離感。/Hey! Say! JUMP

650円 — 2020.07.01電子版あり
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2207 —『恋の距離感。/Hey! Say! JUMP』
紙版
定期購読／バックナンバー
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