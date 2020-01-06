Next Issue No. 2208 7月8日 発売
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新時代の熱狂が続々と生まれています。
体感せよ！
エンタメの
最新系。
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アップデートを続ける
『攻殻機動隊』の世界
神山健治／荒牧伸志
田中敦子／西川貴教
イリヤ・クブシノブ
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作り手たちが考察する、
エンタメの未来
斎藤 工／湯浅政明
宇川直宏
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沼落ち現象が止まらない！
韓国ドラマ旋風
カン・ハヌル
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驚愕のオンライン
ARライブ
「Beyond LIVE」レポート
東方神起
SuperM
WayV
NCT DREAM
NCT 127
SUPER JUNIOR
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ついに日本上陸！
「ディズニープラス」
世界（EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE）
秋元才加
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YouTuber デビューした有名人
今田耕司／仲 里依紗
かまいたち／江頭2：50
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暮らすように遊ぶ
『あつまれ
どうぶつの森』入門
すゑひろがりず
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「オンラインゲーム」の極意
岡崎体育／ビッケブランカ
星名美怜（私立恵比寿中学）
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「eスポーツ」の新たな可能性
中島元彦／藤井祐眞／Web Nasri
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Cover
草薙素子
『攻殻機動隊 SAC_2045』
art by
イリヤ・クブシノブ