Next Issue No. 2329 12月23日 発売
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Cover
櫻井 翔
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NEXT! 2023
次に来るもの、トレンド大予測
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プロテイン美容／バクチオール／静岡／盛らないSNS
東急歌舞伎町タワー／産地別バニラ／トロンプ・ルイユ／エシカル文具
リスキリング／スーパーアプリ／スマートグリッド化
スーパーシティ構想／グリーントランスフォーメーション
デジタル田園都市／副業起業／おぱんちゅうさぎ
Kroi／日向 亘／當真あみ／コットン／清水理央（日向坂46）…and more
- 輝く! 第13回 ananマンガ大賞
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発表! 2022年の時代の顔。
受賞者特写＆インタビュー
anan AWARD 2022
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山田涼介（Hey! Say! JUMP）
松下洸平
小島秀夫
Awich
上白石萌歌
Travis Japan
上白石萌音
佐々木朗希
松川虎生
かまいたち
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短期集中連載 #01
King & Prince
カレンダーへの道
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『JOHNNYS’ World Next Stage』
上演記念 CLOSE UP vol.02
HiHi Jets（ジャニーズJr.）