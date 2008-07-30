Next Issue No. 2329 12月23日 発売

次に来るもの、トレンド大予測

プロテイン美容／バクチオール／静岡／盛らないSNS

東急歌舞伎町タワー／産地別バニラ／トロンプ・ルイユ／エシカル文具

リスキリング／スーパーアプリ／スマートグリッド化

スーパーシティ構想／グリーントランスフォーメーション

デジタル田園都市／副業起業／おぱんちゅうさぎ

Kroi／日向 亘／當真あみ／コットン／清水理央（日向坂46）

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