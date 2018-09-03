Popeye No. 858　試し読みと目次

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「なんでもない服が着たいんだ」

「ボトムスが決まらないことには、始まらないヨ」 / 「急に、ジャケットを着てこいって言われちゃってさ」 / 「カシミヤの毛玉っていいんだよ」 / 「足元の気配を消す靴、となるとクラークス」 / 「クラシックなブラウンを軽快に」 / 「羽織るだけで様になるんだ」 /「チェックの上にも、チェック」 / 「いいものを遠慮なく着よう」