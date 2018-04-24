マガジンワールド

anan No. 2135 試し読みと目次

CHOCOLATE
LOVE♥
18 『チョコレートのある世界』柴崎友香
20 グランメゾンの新しい顔。
とける？ とけない？ チョコレートの謎。
26 カカオの香りを感じに行こう。
Bean to Barを探して、東京・京都へ。
32 Life with Chocolate
Minimal －チョコレートのニュージェネレーション－
36 ますます進化中!!
「サロン・デュ・ショコラ2019」で
チョコレートカルチャーを体感！
40 いま食べたいのはこの味！
最新チョコレートTOPIC 9
50 お気に入りの一品が必ず見つかる、
話題のニューショップへ行こう！
55 ミルクに個性派にカカオ料理…奥深いチョコの森を探検！
Chocolate Jungle
64 禁断のチョコレートトラップ。
Sexy Zone
88 サクサク、とろりのティータイム。
チョコレート焼き菓子のしあわせ。
94 細かすぎるこだわり!!
偏愛チョコラバーの「チョコ録」。
96 ジャン＝ポール・エヴァンのショコラをアレンジ！
スマホでおいしく撮る！
ショコラフォト講座。
98 パフェの達人がナビゲート。
東京チョコレートパフェ巡り。
106 CLOSE UP special 05 Sexy美少年
124 CLOSE UP 『映画刀剣乱舞』
9 Food news
『Trattoria L’astro』の牛ホホ肉の煮込み料理と手打ちパスタ
11 Antenna
Pastel Color／Must Buy and News／Brass
54 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
76 Beauty news
Cosme Labo
LUNASOL「ザ ベージュアイズ 01」
Weekly Must Buy!
anan美容部員がお試し！ 今週のマストバイ。
79 WHO’S HOT?／博多華丸
82 紙のラジオ／朝井リョウ×古市憲寿
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
中学英語で世界一周！／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
恋のかた結び／水城せとな
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
86 江原啓之の仏の目、鬼の目
87 anan総研 お題「緊張」
104 ananカラダに良いものカタログ
認定！ 「HUKKA DESIGN カレリアンソープストーン
SOLEJOY フットケアストーン」
118 Cooking
「chiobenさんのかんたん弁当」
119 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『アイ・フィール・プリティ！
人生最高のハプニング』
TV 『フルーツ宅配便』
Book　上田慎一郎　illustlation 上田悠二
『ドーナツの穴の向こう側』
Movie 『愛と銃弾』
Music　岡崎体育
Comic　魔夜峰央『パタリロ！』100
Sports 「eSPORTS国際チャレンジカップ」
Stream　キングコング梶原雄太「カジサックの部屋」
130 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
のっち「のっちのイチブ」
It GIRL　松本妃代
131 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「バレンタイン」
132 今週の運勢 1月16日〜1月22日
134 短期集中連載　Sexy Zoneカレンダーへの道
137 次号予告
138 林 真理子「美女入門」
「シンデレラマリコ」


アンアン No. 2135

チョコレート LOVE/Sexy Zone

580円 — 2019.01.16電子版あり
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2135 —『チョコレート LOVE/Sexy Zone』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版

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