マガジンワールド

anan No. 2157 試し読みと目次

14 Snow Man
次代を駆ける！
26 Nextジェネレーション2019
新しい才能
の伸ばし方。
28 新時代に活躍するために。
これから求められる価値観とスキル。
32 更新を続ける女優、
黒木華の見つめる先に。
36 新時代、あなたのネクストはここにある。
「目覚め」のカギを心理テストで解明！
40 HiHi Jets 映画のような、青春。
53 映画、音楽、テレビ、マンガ…etc
次代のエンタメを担う18の“若き”才能。
62 美 少年 きらめき、拡大中。
86 瑞々しい輝きを放つ、
新世代の女優たち。
94 篠山竜青選手&馬場雄大選手が登場。W杯、オリンピック、B.LEAGUE…。
令和のスポーツ界はバスケットに注目！
98 乃木坂46、欅坂46、日向坂46…グループの未来を担う少女たち。
坂道ニュージェネレーション。
106 快進撃を続けるミュージカル『刀剣乱舞』
２振りだけの初出陣が話題。
『髭切膝丸 双騎出陣2019』。
126 CLOSE UP
ST☆RISH
7 Food news
『HiO ICE CREAM Atelier 自由が丘』のクラフトアイス
9 Antenna
Summer Hat／Must Buy and News／Fun Rain
52 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
74 Beauty news
Cosme Labo
COVERMARK「シルキー フィット」
Weekly Must Buy!
anan美容部員がお試し！ 今週のマストバイ。
77 WHO’S HOT?／堀 未央奈
80 紙のラジオ／朝井リョウ×古市憲寿
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
中学英語で世界一周!／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
恋のかた結び／水城せとな
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
84 江原啓之の仏の目、鬼の目
85 ananカラダに良いものカタログ
認定！ 「ケアソク『ととのえる ウォーキング』」
105 anan総研 お題「フェチ」
118 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
119 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『アマンダと僕』
Movie 『今日も嫌がらせ弁当』
Book　金原ひとみ『アタラクシア』
Movie 『Girl／ガール』
TV 『ベビーシッター・ギン！』
Art　塩田千春展：魂がふるえる
Music　ウルフルズ
Stage 『ビビを見た！』
124 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
It GIRL　RIRI
125 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「出世」
130 今週の運勢 6月26日～7月2日
132 Antenna plus
133 次号予告
134 林 真理子「美女入門」
「気持ちいい二人」


アンアン No. 2157

NEXT ジェネレーション2019/Snow Man

580円 — 2019.06.26
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2157 —『NEXT ジェネレーション2019/Snow Man』
紙版
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