マガジンワールド

anan No. 2195 試し読みと目次

18 中島健人（Sexy Zone）
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平野紫耀（King & Prince）
魅惑の攻防戦
30 ananエシカルライフ 2020
今、私たちに
できること。
34 地球にも私にも心地いい！
あの人の、サステナブルのカタチ。
38 地産地消、オーガニック、廃棄物削減…
おいしさも納得、のこだわりフード。
46 明日からできる！
食品ロスを減らす、買い方、使い方。
48 キレイの先にある、イイこと。
エシカルコスメのすすめ。
52 見て、触れて、体験しよう！
最新エシカル・アドレス。
55 自分には関係ない？ …いえ、あるんです！
知ってますか？ 未来を変える目標。
気になる! SDGs入門。
63 “作りたい未来”に一歩踏み出した、
私たちのエシカルストーリー。
紗栄子／バービー
YOKO／百々千晴／最新セレブ事情
79 かわいい至上主義の新基準
道重さゆみ
meets エシカルファッション。
87 レジ袋有料化でエコ意識アップ！
みんなのエコバッグ事情。
90 毎日に寄り添うものだから
“優しい素材”のインテリア雑貨。
98 犬山紙子×長田杏奈
わたしという女の子を愛でよう。
ルッキズムについて伝えたいこと。
106 CLOSE UP
宮近海斗×中村海人（Travis Japan）
ふいうちスプリング
7 私とanan 原 由美子さん
9 Food news
『Kamenote』の創作フレンチ
11 Antenna
Stripe／Must Buy and News／Kitchen Storage
16 Beauty news
Cosme Labo
IGNIS iO「パウダー ウォッシュ、クレイ マッサージ、
ハーバル スキンウォーター LV、スムージング ピューレ」
Weekly Must Buy!
anan美容部員がお試し！ 今週のマストバイ。
54 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
71 Who’s Hot?／坂田阿希子
74 紙のラジオ／朝井リョウ×古市憲寿
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
中学英語で世界一周！／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
Daily養生／櫻井大典
いい女ごっこ おめでた編／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
78 江原啓之さんが指南
地獄の沙汰も金次第!?
102 ananカラダにいいものカタログ
認定！ 「FIXTOTE（Mサイズ）」
114 anan総研 お題「エイプリルフール」
116 守屋 茜（欅坂46）× 大園桃子（乃木坂46）
「美容の坂道のぼり隊」
118 Cooking
「坂田阿希子さんの満足ブランチ」
119 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『デッド・ドント・ダイ』
Movie 『ステップ』
Art　生誕260年記念
北斎の肉筆画―版画・春画の名作とともに―
Movie 『フェアウェル』
Stage　ウーマンリブvol.14『もうがまんできない』
Book　朝井リョウ『発注いただきました！』
Comic　平庫ワカ『マイ・ブロークン・マリコ』
Stage　ミュージカル『VIOLET』
124 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
あ～ちゃん「あ～ちゃんの発ぽ～♡最（仮）」
It GIRL　石田夢実
125 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「完ペキな人」
126 今週の運勢 4月1日～4月7日
129 次号予告
130 林 真理子「美女入門」
「お米って悪いもの？」


アンアン No. 2195

今、私たちにできること。/中島健人・平野紫耀

600円 — 2020.04.01電子版あり
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2195 —『今、私たちにできること。/中島健人・平野紫耀』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版

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