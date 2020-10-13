マガジンワールド

anan No. 2233 試し読みと目次

今年も美味しく、進化中。新時代の甘い、誘惑。
チョコレート
LOVE 2021
16 グランメゾンの新作コレクション。
マジカルミステリーなチョコの冒険。
22 食べることで作り手も自分も幸せに。
チョコから学ぶ、SDGs。
28 チョコレートラバー必見。
最新トピックをリサーチ!
36 ミレニアル世代に注目。
日本のショコラティエたち。
42 手土産にも。ご褒美にも♡
チョコレートデザートの逸品。
46 ココロをくすぐる、甘い友達。
毎日を彩る、
デイリーチョコレートTOPICS。
50 長田佳子さんのチョコレート菓子レシピ。
手作りを楽しむ時間、
口福のおすそわけ。
59 体験型ショップ、ヘルシー系、コンビニ…。
チョコトレンド最前線。
67 Hey! Say! JUMP
甘美な晩餐。
91 ドリンクとチョコの至福のあじわい。
最高のペアリングを探せ2021
98 遊び心を効かせて、印象的に。
チョコレート×雑貨の贈り物アイデア。
102 Aぇ! group
ただいま、切磋琢磨中。
114 CLOSE UP 2号連続SPECIAL
『さんかく窓の外側は夜』キャストインタビュー
岡田将生 × 志尊 淳
128 Hey! Say! JUMPカレンダーへの道 vol.2
髙木雄也 — パープルの誘惑 —
7 Food news
『粲 sun』のhanaemi
9 Antenna
Room Wear／Must Buy and News／Chocolate Color
56 ananカラダにいいものカタログ
認定！ 「和ろうそく香」
58 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
80 Beauty news
Cosme Labo
DUO「ザ 薬用バイタルバリアウォッシュ、
ザ 薬用バリアレスキュー」
Weekly Must Buy!
anan美容部員がお試し！ 今週のマストバイ。
83 Who’s Hot?／瑛人
86 紙のラジオ／朝井リョウ×古市憲寿
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
新連載 シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
帰ってきた乙女談義／野沢雅子
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
90 ここぞというときのスピリチュアル!
江原啓之の“私たちの窮地”
118 anan総研
お題「自己採点」
122 Cooking
「渡辺有子さんの野菜いろいろ」
123 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『キング・オブ・シーヴズ』
TV 『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』
Art 「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念
アーノルド・ローベル展
Sports　ジャパンラグビー トップリーグ2021
Music　OWV
Movie 『ザ・スイッチ』
Book　ジェーン・スー『女のお悩み動物園』
Comic　勝田 文　原作・山田風太郎『風太郎不戦日記』2
Art　向田邦子 没後40年特別イベント
「いま、風が吹いている」
136 辻村深月『ハケンアニメ!』スピンオフ
「音と声の冒険」
140 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
It GIRL　長谷川ミラ
141 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「反対語」「理由」「記憶」「四字熟語」
142 今週の運勢 1月13日～1月19日
145 次号予告
146 林 真理子「美女入門」
「スカッとする美女」


アンアン No. 2233

チョコレートLOVE2021/Hey! Say! JUMP

650円 — 2021.01.13
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2233 —『チョコレートLOVE2021/Hey! Say! JUMP』
紙版
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