マガジンワールド

anan No. 2271 試し読みと目次

 
12 V６
ありがとうの贈り物。
撮影・岡田准一
26 今、心を込めて贈りたい
最高の
贈り物。
Gift for the people
28 2021年、至福の美味しさが勢揃い。
あの人の手みやげBEST 5
34 お酒loverに聞くベストマッチ。
メイド・イン・ジャパンのお酒＆おつまみ。
36 ベーシックから変化球まで。
一言添えて届けたい、語れるオイル。
38 食卓を豊かに彩るバイプレイヤーズ。
とっておきのスパイス、ハーブ、調味料。
40 ヴィーガン、糖質オフ、カラダに優しい素材…。
ヘルスコンシャスなスイーツ手みやげ。
42 食べて美味しい、見て楽しい!
取っておきたくなる可愛い缶ギフト。
44 デパ地下＆話題のニュースポットで、
いま買うべきスペシャルな贈り物!
48 レストラン自慢のメニューが手みやげに。
有名店のあの味が自宅で楽しめる!
50 心と暮らしにうるおいを。
花とグリーンの贈り物。
59 贈って楽しい、もらってうれしい!
アイテムも方法も多種多様!
あいうえおくりもの大百科
67 For Special Days!
記念日に、想いを込めて。
作原文子さんの贈り物暦。
83 大切な人に、自分に、贈りたい。
五感をうるおす暮らしのギフト。
90 日々の取材や撮影で活躍中。
anan編集部リピート差し入れ大集合!
98 CLOSE UP
神山智洋（ジャニーズWEST）
表現のその先にあるもの。
120 Travis Japan（ジャニーズJr.）
7人の心を結ぶ、汗と絆。
7 Antenna
Princess Dress／Must Buy and News／Wood
58 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
75 Who’s Hot?／STUTS
78 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
旅のおすそわけ／MEGUMI
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
帰ってきた乙女談義／草笛光子
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
82 江原啓之の福あつめ
107 anan総研
お題「資格と検定」
108 ananカラダにいいものカタログ
認定！「ビーツとココナッツのカレーセット」
112 Beauty news
New Item／お試し隊・ゆっきゅん
Interview／きゃりーぱみゅぱみゅ
114 Cooking
「坂田阿希子さんの満足ブランチ」
115 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『Our Friend／アワー・フレンド』
TV 『二月の勝者−絶対合格の教室−』
Comic　たらちねジョン『海が走るエンドロール』1
Movie 『グレタ ひとりぼっちの挑戦』
Book　岩井勇気『どうやら僕の日常生活はまちがっている』
Stream 『ザ・マスクド・シンガー』
Book　澤村伊智『邪教の子』
Music　NOA
132 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
のっち「のっちのイチブ」
It GIRL　新井舞良
133 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「後輩」
134 今週の運勢 10月20日〜10月26日
137 次号予告
138 林 真理子「美女入門」
「さよならした“人生”」


アンアン No. 2271

最高の贈り物。/V6

750円 — 2021.10.20
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アンアン No. 2271 —『最高の贈り物。/V6』
紙版
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