「デ・マミエール アルティテュード オイル」ananカラダに良いものカタログ

2010年にイギリスに誕生した“マインドフル スキンケア”を掲げるブランドに、今の時期欠かせないオイルを発見。中医学やアロマテラピーの考え方を取り入れ、呼吸を楽にし、気分をリフレッシュする作用があるとされる精油を厳選し、高濃度でブレンド。手のひらに落とすのはもちろん、マスクが必須の今、マスク用オイルとしても大活躍します。

● 鼻だけでなく、頭の奥までスッキリ爽快に感じる香り。(30歳・広告)

● 似たようなものを色々試したけど、これが一番上質!(31歳・スタイリスト)

花や木などの香りが絶妙にブレンドされ、大地のパワーを感じるユニセックスな香り。人が多く集まる場所に行く前や電車に乗る前、マスクに1滴落とし、心とカラダのお守りに。また、疲れを感じたり頭をスッキリさせたいときにも役立ちます。

こんなときにオススメ。

●マスク生活のリフレッシュに。

●頭をスッキリさせたいときに。

●疲れを感じたときに。

How to use

マスクに1滴落とすだけ。