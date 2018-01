「YES インティメイト・ウォーターローション WB」ananカラダに良いものカタログ

デリケートゾーンの粘膜ケアは、 pHコントロール が大切なんです。

世界最高基準のイギリスのオーガニック機関の認証を受けたアイテム。顔や肌は弱酸性(pH4.5~6.0前後)だけど、膣内はより酸性度が高い、pH3.88~4.50前後をキープして、雑菌などの侵入から大切なエリアを守っています。そこで全アイテムは、膣内に入っても問題のないpH値に合わせて作られました。

左から

● YES インティメイト・ウォーターローションWB ● YES インティメイト・モイスチャージェルVM ● YES インティメイト・フォームウォッシュ(無香料) ● YES インティメイト・フォームウォッシュ(ローズ)

粘膜に栄養を与える、有機栽培の アロエベラ たっぷり。

べとつかず、サラサラとした自然なテクスチャーで塗布しやすいローションは、有機アロエベラ成分をたっぷり配合。粘膜に栄養を与え、しっとりした膣内をサポートしてくれます。





\手につけてもベタベタしない!/