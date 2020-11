「エレメンタル ハーボロジー ボディオイル」ananカラダに良いものカタログ

万物は木、火、土、金、水の5つの要素に分類され、互いを補い合って成り立つとする、東洋の五行思想を取り入れたイギリスのブランドのボディオイル。香りや効能が異なる5種のオイルは、カラダの調子や、季節、その時の心の状態など、様々な方向から選ぶことができる。潤いを与えながら心も整う、セルフケアにぴったりなオイルです。

● 土と水の香りが今の気分にぴったり。ホッとします。(35歳・ヘア&メイク)

● 入浴後の肌にオイルを塗るのが自分を癒す大切な時間に。(29歳・美容ライター)

How to use