Next Issue No. 2224 11月4日 発売

みんなの好きなモノとコト、 乃木坂46と追いかけました!

秋元真夏＆早川聖来 × #おうちグリーン 大園桃子 × ＃香り 鈴木絢音＆山崎怜奈 × #日記と手紙 向井葉月＆北川悠理＆柴田柚菜 × ＃手芸

ENTERTAINMENT

和田まあや＆吉田綾乃クリスティー × ＃一人遊びトイ＆乃木フェス