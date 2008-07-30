マガジンワールド

Next Issue No. 2350 5月31日 発売

  • Cover
    乃木坂46
    特別付録
    anan特製フォトカード
  • 乃木坂46のリアルなトレンドを完全撮りおろし!
    本人たちがアツく語る、いま好きなモノ＆コト。
    女子の流行モノ 2023
  • カバー＆スペシャルグラビア
    山下美月
    久保史緒里
    梅澤美波
    与田祐希
    遠藤さくら
    賀喜遥香
    井上 和
    菅原咲月
    川﨑 桜
  • FOOD選抜
    久保史緒里 & 川﨑 桜 × 餃子姉妹
    井上 和 & 菅原咲月 × フルーツ姉妹
    五百城茉央 × 背伸び湯葉
    一ノ瀬美空 × エビＤＯＮ
    小川 彩 × ネオわらび餅
    中西アルノ × 生っぽ肉
    柴田柚菜 & 早川聖来 × 自炊ラブ
    佐藤 楓 & 奥田いろは × ちょい韓（から）
  • CULTURE選抜
    岩本蓮加 & 田村真佑 × 電脳部
    弓木奈於 & 矢久保美緒 × ファンシー部
    金川紗耶 & 冨里奈央 × 写真部
  • CHARACTER選抜
    山下美月 & 賀喜遥香 × キャラ姉妹
    吉田綾乃クリスティー × 最強猫愛
    北川悠理 × ゆるふわラッパー
    黒見明香 × カンフーガール
    池田瑛紗 × ときめきモノトーン
  • BEAUTY選抜
    向井葉月 & 林 瑠奈 & 清宮レイ & 松尾美佑
    ×
    Y2Kヘアアレンジ
  • FASHION選抜
    梅澤美波 & 与田祐希 & 遠藤さくら
    ×
    カジュアル3姉妹
  • 伊藤理々杏 & 阪口珠美 & 筒井あやめ
    ×
    ひねりデニム
  • 中村麗乃 & 佐藤璃果 × フレンチガーリー
  • CLOSE UP
    生田斗真×磯村勇斗
  • 『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit
    BEYOND THE PERiOD』 開催記念 vol.4
    ZOOL
アンアン No. 2349

Life style 家電2023/中本悠太

700円 — 2023.05.24電子版あり
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンアン No. 2349 —『Life style 家電2023/中本悠太 』
紙版
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