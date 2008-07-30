Next Issue No. 2350 5月31日 発売
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Cover
乃木坂46
特別付録
anan特製フォトカード
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乃木坂46のリアルなトレンドを完全撮りおろし!
本人たちがアツく語る、いま好きなモノ＆コト。
女子の流行モノ 2023
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カバー＆スペシャルグラビア
山下美月
久保史緒里
梅澤美波
与田祐希
遠藤さくら
賀喜遥香
井上 和
菅原咲月
川﨑 桜
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FOOD選抜
久保史緒里 & 川﨑 桜 × ＃餃子姉妹
井上 和 & 菅原咲月 × ＃フルーツ姉妹
五百城茉央 × ＃背伸び湯葉
一ノ瀬美空 × ＃エビＤＯＮ
小川 彩 × ＃ネオわらび餅
中西アルノ × ＃生っぽ肉
柴田柚菜 & 早川聖来 × ＃自炊ラブ
佐藤 楓 & 奥田いろは × ＃ちょい韓（から）
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CULTURE選抜
岩本蓮加 & 田村真佑 × ＃電脳部
弓木奈於 & 矢久保美緒 × ＃ファンシー部
金川紗耶 & 冨里奈央 × ＃写真部
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CHARACTER選抜
山下美月 & 賀喜遥香 × ＃キャラ姉妹
吉田綾乃クリスティー × ＃最強猫愛
北川悠理 × ＃ゆるふわラッパー
黒見明香 × ＃カンフーガール
池田瑛紗 × ＃ときめきモノトーン
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BEAUTY選抜
向井葉月 & 林 瑠奈 & 清宮レイ & 松尾美佑
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＃Y2Kヘアアレンジ
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FASHION選抜
梅澤美波 & 与田祐希 & 遠藤さくら
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＃カジュアル3姉妹
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伊藤理々杏 & 阪口珠美 & 筒井あやめ
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＃ひねりデニム
- 中村麗乃 & 佐藤璃果 × ＃フレンチガーリー
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CLOSE UP
生田斗真×磯村勇斗
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『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit
BEYOND THE PERiOD』 開催記念 vol.4
ZOOL