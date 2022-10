&Premium No. 108 試し読みと目次

no.108 December 2022

features

022

ME TIME

私だけの、ひとりの時間。

024

Why Do We Need Me Time?

なぜ、ひとりの時間は必要なのでしょうか?

吉本ばなな

026

Making Me Time

あの人の、ひとりの時間のつくり方、楽しみ方。

石田ゆり子 三國万里子 上白石萌歌 松下萌黄 井浦 新 佐竹 彩

岡本佳樹 山田みどり 服部あさ美 宮田・ヴィクトリア・紗枝

052

Lifestyle

ひとり、心地よく暮らす住まい。

062

Workstyle

ひとりだからできたこと。

070

Travel

私を変えた、ひとり旅。

タカコ・ノエル 黒島結菜

宇賀なつみ 佐久間由衣 ほか

078

Miri Masuda

益田ミリの、ひとりの時間。

083

What were in Their Minds ?

あの人が、ひとりで考えたこと。

ヘンリー・D・ソロー スーザン・ソンタグ 森 茉莉 篠田桃紅 星野道夫

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「ALL IS STILL」

109

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ヴァン クリーフ&アーペル〉ほか

118

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ビクセン/ゼンハイザー〉

119

nanuk & premium

「文化があるもの」

120

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「パリジャンスタイルの住まい」ほか

126

&Taipei

台湾ベターライフ

「山中のマンションで猫と暮らす」ほか

132

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「鹿ヶ谷通」ほか

138

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「サツマイモ」

140

&NEKO

だって、ねこだもん。

「表情豊かな人気猫、パンチョ」

141

&CAR LIFE

私とクルマ。

「菱刈 ケリー もも×シボレー エルカミーノ」

142

&Beauty

キレイの理屈

〈よーじや/シスレー〉

144

&food

Pレミアム通信

「パドラーズコーヒー」

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「アメリカーナ断片」

149

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「ソープディッシュ」

150

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ミノッティ〉のソファ」

次号予告