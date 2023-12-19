Next Issue No.124 – 2月20日 (火) 発売
次号特集は、ひとりでも楽しい、ひとりにも優しい京都の街案内。
「やっぱり、ひとりでも京都。」
食通が薦める〝ひとりごはん〞ガイド、おみやげリスト、ひとり散歩の便利帖。
【今だけ限定】創刊10周年記念
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
「やっぱり、ひとりでも京都。」
食通が薦める〝ひとりごはん〞ガイド、おみやげリスト、ひとり散歩の便利帖。
【今だけ限定】創刊10周年記念
定期購読 新規・継続申し込みでポストカード＋ステッカーセットプレゼント
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
音楽、映画、アート、日用品、犬、猫、占い…毎日配信中！
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
twitterは @and_Premium
Instagramは @and_premium