Next Issue No.128 – 6月20日 (木) 発売
次号特集は、札幌、小樽、富山、山形、松江、出雲、長門、奄美大島…。
「カルチャーの息づく、日本の町を旅する。」
あの人が何度も訪ねる美しい町、旅の目的にしたい民芸品やおやつなど。
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