&Premium No. 76　試し読みと目次

no.76 April 2020

026

TIME TO KYOTO

そろそろ、京都に行きたくなる。

028

My Favorite

京都好き23人の、行くたびに寄りたくなる場所、店。

ピーター・バラカン 中嶋朋子 永山祐子 坂本美雨 堀あづさ 福田里香

岡本菜穂 黒木 華 甲斐みのり 平松洋子 岡尾美代子 ツレヅレハナコ

柳原照弘 雨宮ゆか 福岡南央子 伊藤まさこ 嶋 浩一郎 菊池亜希子

山藤陽子 川内倫子 辻 和美 ワタナベマキ 佐野文彦

034

Walk Like Locals

暮らす人に教わる、京都ガイド。

平安蚤の市 叡山電車 美術館 器 北欧デザイン コーヒー

パン うどん 西陣エリア 日用品 樹と岩 ラーメン 洋菓子

和菓子 山歩き 大山崎エリア 和食 ワイン 食材

080

&Kyoto Special

京都さんぽ部スペシャル

街中の定番 京都買いもの帖 町家宿

099

7THINGS TO KNOW ABOUT KYOTO IN 2020

まだ京都は混んでいると思っている人へ、

知ってほしい7つのこと。

京都人の座談会 最新ホテル事情 観光地 桜の穴場

エアポケット 人気土産の買い方 交通機関Q&A

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

018

&style

「古都の街並み」

111

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ジル サンダー+〉ほか

124

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ジェービーエル/マスター&ダイナミック〉

125

nanuk & premium

「春のこと」

126

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「ボザール・ド・パリ周辺」ほか

132

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「華山1914文創園區」ほか

138

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「番外編・3冊のガイド本」

140

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「平らな土鍋」

142

&STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「テンプレート(多言語編)」

143

&CAR LIFE

私とクルマ。

「岩方雅代 ×トヨタ・クラウン E-GS130」

144

&Beauty

キレイの理屈

〈トランシーノ/ヘレナ ルビンスタイン〉

146

&food

Pレミアム通信

「大切な人に」ほか

152

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「百年つづく」

153

&UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「子どもの頃のワンピース」

154

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈インティミッシミ〉のランジェリー」

