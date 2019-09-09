マガジンワールド

&Premium No. 69　試し読みと目次

no.69 September 2019

features
028

My Sweetest Home
住まいを変えると、 生き方が変わる。

 
030

My House Changed My Life
生き方に合った住まいを考えた、17組の人々。
河井菜摘　久保田梓美　猪飼尚司　太田メグ　竹形尚子　ひがしちか
安藤 愛　酒寄剛史・寿子　知花くらら　福田義竜　秋山卓哉
入江 晶・壽美　橋本忠明・梢　柳瀬佳代　田中優佳子　春日武彦　砺波周平

 
087

My Moving History
私の「家と生き方」のヒストリー。
村岡利恵　苣木紀子　石井佳苗

 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
020
&style
「A NEW WAY OF LIFE」
 
103
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈三菱電機／パナソニック〉
 
105
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈プラダ〉ほか
 
115
nanuk & premium
「花のこと」
 
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マドレーヌ広場」ほか
 
124
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「東區」ほか
 
130
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「堀川商店街＆西陣」ほか
 
136
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「フルーツとハーブで夏らしく」
 
138
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「夜光」
 
139
&CAR LIFE
私とクルマ。
「ひうらさとる×メルセデス・ベンツ Aクラス」
 
140
&Beauty
キレイの理屈
〈ボビイ ブラウン／Amplitude〉
 
142
&food
Ｐレミアム通信
「鎌倉あたりで、こんな麺はいかが」ほか
 
148
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「趣味の思想化」
 
149
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「祖父の宝石」
 
150
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈seya.〉の色っぽカットソー」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 69

住まいを変えると、生き方が変わる。

860円 — 2019.07.20
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 69 —『住まいを変えると、生き方が変わる。』
紙版
定期購読／バックナンバー

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。