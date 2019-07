&Premium No. 69　試し読みと目次

no.69 September 2019

features

028

My Sweetest Home

住まいを変えると、 生き方が変わる。

030

My House Changed My Life

生き方に合った住まいを考えた、17組の人々。

河井菜摘 久保田梓美 猪飼尚司 太田メグ 竹形尚子 ひがしちか

安藤 愛 酒寄剛史・寿子 知花くらら 福田義竜 秋山卓哉

入江 晶・壽美 橋本忠明・梢 柳瀬佳代 田中優佳子 春日武彦 砺波周平

087

My Moving History

私の「家と生き方」のヒストリー。

村岡利恵 苣木紀子 石井佳苗

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

020

&style

「A NEW WAY OF LIFE」

103

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈三菱電機/パナソニック〉

105

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈プラダ〉ほか

115

nanuk & premium

「花のこと」

116

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「マドレーヌ広場」ほか

124

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「東區」ほか

130

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「堀川商店街&西陣」ほか

136

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「フルーツとハーブで夏らしく」

138

&STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「夜光」

139

&CAR LIFE

私とクルマ。

「ひうらさとる×メルセデス・ベンツ Aクラス」

140

&Beauty

キレイの理屈

〈ボビイ ブラウン/Amplitude〉

142

&food

Pレミアム通信

「鎌倉あたりで、こんな麺はいかが」ほか

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「趣味の思想化」

149

&UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「祖父の宝石」

150

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈seya.〉の色っぽカットソー」

