&Premium No. 69 試し読みと目次
no.69 September 2019
features
028
My Sweetest Home
住まいを変えると、 生き方が変わる。
030
My House Changed My Life
生き方に合った住まいを考えた、17組の人々。
河井菜摘 久保田梓美 猪飼尚司 太田メグ 竹形尚子 ひがしちか
安藤 愛 酒寄剛史・寿子 知花くらら 福田義竜 秋山卓哉
入江 晶・壽美 橋本忠明・梢 柳瀬佳代 田中優佳子 春日武彦 砺波周平
087
My Moving History
私の「家と生き方」のヒストリー。
村岡利恵 苣木紀子 石井佳苗
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
020
&style
「A NEW WAY OF LIFE」
「A NEW WAY OF LIFE」
103
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈三菱電機／パナソニック〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈三菱電機／パナソニック〉
105
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈プラダ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈プラダ〉ほか
115
nanuk & premium
「花のこと」
「花のこと」
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マドレーヌ広場」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マドレーヌ広場」ほか
124
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「東區」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「東區」ほか
130
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「堀川商店街＆西陣」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「堀川商店街＆西陣」ほか
136
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「フルーツとハーブで夏らしく」
渡辺有子の料理教室ノート
「フルーツとハーブで夏らしく」
138
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「夜光」
小林エリカの文房具トラベラー
「夜光」
139
&CAR LIFE
私とクルマ。
「ひうらさとる×メルセデス・ベンツ Aクラス」
私とクルマ。
「ひうらさとる×メルセデス・ベンツ Aクラス」
140
&Beauty
キレイの理屈
〈ボビイ ブラウン／Amplitude〉
キレイの理屈
〈ボビイ ブラウン／Amplitude〉
142
&food
Ｐレミアム通信
「鎌倉あたりで、こんな麺はいかが」ほか
Ｐレミアム通信
「鎌倉あたりで、こんな麺はいかが」ほか
148
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「趣味の思想化」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「趣味の思想化」
149
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「祖父の宝石」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「祖父の宝石」
150
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈seya.〉の色っぽカットソー」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈seya.〉の色っぽカットソー」
次号予告