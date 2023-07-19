&Premium No. 118 試し読みと目次

no.118 October 2023

features

020

MY HOME, MY LIFE

心地よい住まいを、考えてみた。

022

EXPLORING COMFORT

心地よい住まいの工夫、14の実例集。

内山隆平 川端雅之・江口 遥 ブラフ弥生 栗田萌瑛 長野宏美

藤井美樹 原田教正 瀬戸山美智子・瀬戸山洋光 中村 歩 榎戸勇人・榎戸真生

伊藤貴亜・伊藤順子 柳瀬武彦・柳瀬菜摘 植松優子・植松欣也 富田 晨・富田祐紀

083

Comfortable Way of Life

心地よい住まいづくりを考える

砺波家の13年。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「Life in the Woods」

101

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ロエベ〉ほか

110

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ケルヒャー／パナソニック〉

111

nanuk & premium

「がんばらないこと」

112

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「B&Bにリノベーションした家」ほか

118

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「中山（南）2」ほか

124

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「北野天満宮界隈」

130

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「ナス」

132

&NEKO

だって、ねこだもん。

「ちょっぴりあまのじゃくなマイロ」

133

&CAR LIFE

私とクルマ。

「晴山香織×スズキ ジムニー JB23W」

134

&Beauty

キレイの理屈

〈エトヴォス／SK-II〉

136

&food

Ｐレミアム通信

「夏の終わりは、やっぱりお手軽麺」

140

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「タンポポ」

141

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「質のいいTシャツ」

142

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈KECH〉のバブーシュ」

次号予告



