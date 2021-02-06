&Premium No. 86 試し読みと目次
no.86 February 2021
features
024
LIFE WITH GOOD COFFEE
おいしいコーヒーライフ。
026
Introduction
おいしいコーヒーの今と、これから。
028
My Coffee Life
私のコーヒーライフ。
雅姫 加藤由佳 福本敦子 前田敬子
小谷実由 麻生久美子 石川博子 ほか
048
Ready for Coffee
プロに教わる、
お菓子とコーヒー。
長尾智子 中村樹里子
056
Talking About Good Coffee
これからのおいしいコーヒーの話を。
丸山健太郎 小島賢治 大塚朝之 林 秀豪
062
Keywords
おいしいコーヒーの
キーワード。
070
Coffee Hopping Guide
京都・福岡
コーヒー街歩きガイド。
083
GOOD ROASTERIES&CAFES
新世代ロースタリー
＆カフェブック。
095
TOKYO COFFEE MAP
2017〜2020
東京コーヒー新店マップ。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
016
&style
「珈琲日和」
「珈琲日和」
101
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈セリーヌ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈セリーヌ〉ほか
112
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ホテルショコラ／サーモス〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ホテルショコラ／サーモス〉
113
nanuk & premium
「コーヒーのこと」
「コーヒーのこと」
114
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「コーヒーショップ」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「コーヒーショップ」ほか
120
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「樓上的咖啡廳」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「樓上的咖啡廳」ほか
126
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「コーヒースイーツ」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「コーヒースイーツ」ほか
132
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「盆ザル」
渡辺有子の料理教室ノート
「盆ザル」
134
&STATIONERY
小林エリカの文房具トラベラー
「動物」
小林エリカの文房具トラベラー
「動物」
135
&CAR LIFE
私とクルマ。
「山戸ユカ×スバル・サンバーディアス Ⅱ」
私とクルマ。
「山戸ユカ×スバル・サンバーディアス Ⅱ」
136
&Beauty
キレイの理屈
〈エーザイ／オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー〉
キレイの理屈
〈エーザイ／オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー〉
138
&food
Ｐレミアム通信
「今帰仁コーヒーライフ」ほか
Ｐレミアム通信
「今帰仁コーヒーライフ」ほか
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「未来への贈り物」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「未来への贈り物」
145
新連載 &Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「赤いタオル」
これから20年、使いたい日用品。
「赤いタオル」
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈hum〉のゴールドブレスレット」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈hum〉のゴールドブレスレット」
次号予告