&Premium No. 125 試し読みと目次

no.125 May 2024

features

024

TIMELESS STANDARDS

スタンダードと、センス。

026

Have You Got Good Taste ?

スタンダード、どう選んでいますか。

岡本 仁

028

Everyday Essentials

センスよく暮らす人の、毎日のスタンダード。

在田佳代子 eri 黒田美津子

046

The Way I Wear It

定番を着こなす、私のルール。

野村友里 東野翠れん チーコ そで山かほ子 田部井美奈

朝吹真理子 松島大介 伊藤亜紗 鈴野浩一 田中美和子

056

Creating Classics

スタンダードを作る人の、センスの源。

久㟢康晴/ATON 吉田守孝/ヨシタ手工業デザイン室 須長 檀/lagom

062

Loved by Icons

あの人が愛した、定番アイテム。

スティーブ・ジョブズ マリリン・モンロー 向田邦子

ジョン・レノン 白洲次郎 ジェーン・バーキン

068

Standard Essentials

井伊百合子の考える、

これからのスタンダード。

099

11 New Classics for Everyday Life

もの選びのプロが使っている、

日用品のスタンダード。

山藤陽子 オモムロニ。 遠藤慎也

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「ALL MY TIME」

119

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈マルニ〉ほか

130

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ZOOM/ITOKI〉

131

nanuk & premium

「緊張しないこと」

132

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「7区」ほか

138

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「松江南京 2」ほか

144

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「レコード」ほか

150

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「菜の花」

152

&NEKO

だって、ねこだもん。

「気ままなはくべい」

153

&CAR LIFE

私とクルマ。

「川邉直美×フォルクスワーゲン カルマンギア」

154

&Beauty

キレイの理屈

〈M·A·C/RMK〉

156

&food

Pレミアム通信

「『代官山 小川軒』の名シェフに会いに行く」

160

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「いいねアメリカ」

161

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「天井を照らすフロアランプ」

162

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈モンブラン〉の万年筆」

次号予告