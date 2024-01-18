Next Issue No.125 – 3月19日 (火) 発売
次号特集は、大切なのは、自分にフィットする「定番」を見極める感性。
「スタンダードと、センス。」
控えめなのにさりげなく気品が漂う、洗練された大人になるために。
【今だけ限定】創刊10周年記念
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