&Premium No. 98　試し読みと目次

no.98 February 2022

features

020

SNACK TIME

やっぱり、おやつは大切。

022

My Snack Time

私の、おやつ時間。

菊池亜希子 脇田あすか 佐藤栞里 千早 茜 吉田 愛 蒔田彩珠 ほか

034

Talking About Sweets

あんこ、プリンetc。マニア対談、始まります。

01 あんこ 02 プリン 03 レモンケーキ 04 チーズケーキ 05 チョコレート

066

My Favorite : Sakiko Hirano

平野紗季子の

とまらないポテチ愛。

068

My Favorite : Nameko Shinsan

辛酸なめ子の

リッチなバターサンド愛。

070

Ready for Snack Time

真似したい、あの人の手作りおやつ。

鰤岡和子 瀬戸口しおり

099

Open the Cookie Can

ときめきのクッキー缶。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「Room for Dessert」

115

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ヴァン クリーフ&アーペル〉ほか

123

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈オーラルB by ブラウン/エコストア〉

125

nanuk & premium

「待つこと」

126

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「レトロなアパルトマン」ほか

132

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「士林」ほか

136

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「七条通」ほか

144

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「キッチンタイマー」

146

&NEKO

だって、ねこだもん。

「風に吹かれる、ノイ」

147

&CAR LIFE

私とクルマ。

「見富幸子×トヨタ・ヤリス クロス」

148

&Beauty

キレイの理屈

〈TSUDA COSMETICS/RMK〉

150

&food

Pレミアム通信

「イタリアの粉もの専門店」ほか

146

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「建物の内と外」

157

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「ハンドジューサー」

158

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「ノーブランドのガラスポット」

