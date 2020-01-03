&Premium No. 73 試し読みと目次
no.73 January 2020
features
030
Thankful Life
ありがとう、の習慣は素敵です。
032
Story of Gratitude
私の大切な「ありがとう」の話。
044
Express Your Thankfulness
「ありがとう」の言葉の由来。
050
Studies of Appreciation
感謝することの意味を考える。
056
Inspiring Thank-you Quotes
心に響く「感謝」にまつわる言葉。
058
Words of Appreciation
あの人が書いた、ありがとうの手紙。
夏目漱石 林 芙美子 向田邦子
062
Thank You Senryus
「ありがとう」の気持ちを川柳に。
今日マチ子 コナリミサト 辛酸なめ子 豊永盛人
066
Best Scenes of Appreciation
心を震わせる、「ありがとう」の名シーン。
099
Gift Ideas to Convey Heartfelt Thanks
贈り物上手たちの”心遣い＂を学ぶ、
「ありがとう」の贈り物BOOK。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
022
&style
「親愛なるあなたへ」
「親愛なるあなたへ」
115
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ヤーマン／シックスパッド〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ヤーマン／シックスパッド〉
121
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バーバリー〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈バーバリー〉ほか
135
nanuk & premium
「感謝すること」
「感謝すること」
136
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「ポンプ通り」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「ポンプ通り」ほか
144
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「台北101」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「台北101」ほか
150
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「手みやげ」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「手みやげ」ほか
156
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「冷える季節は、アツアツ揚物で」
渡辺有子の料理教室ノート
「冷える季節は、アツアツ揚物で」
158
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「ノートブック（ファッション編）」
小林エリカの文房具トラベラー
「ノートブック（ファッション編）」
159
&CAR LIFE
私とクルマ。
「加藤 恵×スズキ・ジムニー」
私とクルマ。
「加藤 恵×スズキ・ジムニー」
160
&Beauty
キレイの理屈
〈SABON／GRID〉
キレイの理屈
〈SABON／GRID〉
162
&food
Ｐレミアム通信
「いつものパン、わが家のパン」ほか
Ｐレミアム通信
「いつものパン、わが家のパン」ほか
168
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「モダン・フォークロア」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「モダン・フォークロア」
169
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「レザーのショルダーバッグ」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「レザーのショルダーバッグ」
170
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「お守りになる石」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「お守りになる石」
次号予告