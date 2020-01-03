マガジンワールド

&Premium No. 73　試し読みと目次

no.73 January 2020

features
030

Thankful Life
ありがとう、の習慣は素敵です。

 
032

Story of Gratitude
私の大切な「ありがとう」の話。

 
044

Express Your Thankfulness
「ありがとう」の言葉の由来。

 
050

Studies of Appreciation
感謝することの意味を考える。

 
056

Inspiring Thank-you Quotes
心に響く「感謝」にまつわる言葉。

 
058

Words of Appreciation
あの人が書いた、ありがとうの手紙。
夏目漱石　林 芙美子　向田邦子

 
062

Thank You Senryus
「ありがとう」の気持ちを川柳に。
今日マチ子　コナリミサト　辛酸なめ子　豊永盛人

 
066

Best Scenes of Appreciation
心を震わせる、「ありがとう」の名シーン。

 
099

Gift Ideas to Convey Heartfelt Thanks
贈り物上手たちの”心遣い＂を学ぶ、
「ありがとう」の贈り物BOOK。

 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
022
&style
「親愛なるあなたへ」
 
115
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ヤーマン／シックスパッド〉
 
121
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バーバリー〉ほか
 
135
nanuk & premium
「感謝すること」
 
136
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「ポンプ通り」ほか
 
144
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「台北101」ほか
 
150
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「手みやげ」ほか
 
156
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「冷える季節は、アツアツ揚物で」
 
158
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「ノートブック（ファッション編）」
 
159
&CAR LIFE
私とクルマ。
「加藤 恵×スズキ・ジムニー」
 
160
&Beauty
キレイの理屈
〈SABON／GRID〉
 
162
&food
Ｐレミアム通信
「いつものパン、わが家のパン」ほか
 
168
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「モダン・フォークロア」
 
169
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「レザーのショルダーバッグ」
 
170
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「お守りになる石」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 73

ありがとう、の習慣は素敵です。

880円 — 2019.11.20
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 73 —『ありがとう、の習慣は素敵です。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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