&Premium No. 95　試し読みと目次

no.95 November 2021

features

018

TIMELESS ESSENTIALS

暮らしの中の、大人のスタンダード。

020

Things They Love

あの人のスタンダードな暮らし。

矢野直子 高橋ヨーコ 土井地 博・恵理子 引田かおり

046

Essential Things for Life

毎日を整えるための、大人のスタンダード。

身だしなみを整える 物を整える 心を整える

髪と肌を整える ふるまいを整える

066

&Beauty Special

更新されるキレイのスタンダード。

083

NEW CLASSICS for NEW LIFE

石井佳苗さんと考える

新しい日常を彩る、ニュースタンダードアイテム。

regulars

009

&days

よい一日を、このアイテムと

099

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈フィスカース×イッタラ/スコッチ®〉

105

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ヴァン クリーフ&アーペル〉ほか

113

nanuk & premium

「あたりまえのこと」

114

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「1970年代をテーマに飾る住まい」ほか

120

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「甜點店」ほか

126

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「堀川松原」ほか

132

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「キッチンはさみ」

134

&NEKO

だって、ねこだもん。

「腹筋する武蔵」

135

&CAR LIFE

私とクルマ。

「菅野幸子×オースチン・ミニ・クラブマン・エステート」

136

&Beauty

キレイの理屈

〈ビオデルマ/ユメドリーミン〉

138

&food

Pレミアム通信

「〈YAECA〉が静かに作り続ける、

洋菓子の話」ほか

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「俳句と温泉」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「寝心地抜群の肌触りのいい寝具」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「美しい〈エルメス〉の実用」

次号予告