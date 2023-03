&Premium No. 113 試し読みと目次

no.113 May 2023

features

022

IN GOOD TASTE

センスのいい人が、していること。

024

People with Good Taste

私が思う、センスのいい人。

アンリ・マティス/藪前知子 ジェーン・バーキン/村上香住子

飯島奈美/西川美和 ペギー・グッゲンハイム/立野千重 バカリズム/生方美久

ヴィスワヴァ・シンボルスカ/小林エリカ 長谷川町子/伊藤まさこ

032

Tasteful Way of Life

暮らしとセンス。

川内倫子 鄭 玲姫 石村由起子

050

How They Wear It

装いとセンス。

石黒萌子 咲東美智子 華雪 小林七生

058

17 Items Made Minutely

井伊百合子のもの選び。細部を見つめるところから。

076

Things They Make

ものづくりとセンス。

石巻工房 A.PRESSE NOTA & design Luft

091

高峰秀子

真珠のような人。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「My Own Way」

107

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ヴァン クリーフ&アーペル〉ほか

117

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈エスティロ/エコストア〉

119

nanuk & premium

「卒業のこと」

120

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「工芸とヴィンテージ家具」ほか

126

&Taipei

台湾ベターライフ

「テラスハウスで創作と生活を楽しむ」ほか

132

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「冷泉通」ほか

138

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「卵」

140

&NEKO

だって、ねこだもん。

「ボール好きのこばん」

141

&CAR LIFE

私とクルマ。

「澤入美佳×ホンダ エレメント」

142

&Beauty

キレイの理屈

〈ポーラ/エスト〉

144

&food

Pレミアム通信

「新しいスタイルの和食」

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「足元を見て考える」

149

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「センスのいいゴミ箱」

150

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「VIRÓNのワークブーツ」

次号予告