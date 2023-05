&Premium No. 115 試し読みと目次

no.115 July 2023

features

022

WAY OF LIFE

あの人は、どう生きてきたのか。

024

My Style of Living

生き方が素敵な人が、大切にしていること。

服部雄一郎・服部麻子 西 加奈子

林のり子 渡貫淳子 平松謙三 石内 都

060

Paving a Path

自分で人生を切り拓いた、5人の哲学。

緒方貞子 田部井淳子 石岡瑛子 杉野芳子 石井好子

070

Inspiring Movies & Books

あの歳に出合った、大切な映画と本。

名久井直子 片桐はいり 中川正子 林 央子 佐久間宣行

083

My Own Style of Work

自分らしく働くこと。

小林静香 仲本律枝 坂根千里 櫻 藤岡聡子

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Eternal Longing」

101

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈マルニ〉ほか

111

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ダイソン/オーガー〉

115

nanuk & premium

「壁のこと」

116

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「19世紀のアパルトマン」ほか

122

&Taipei

台湾ベターライフ

「古いモノを大切にしながらデザインを考える」ほか

128

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「壬生」ほか

134

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「豚ひき肉」

136

&NEKO

だって、ねこだもん。

「おしゃべり好きな黒猫、田中さん」

137

&CAR LIFE

私とクルマ。

「森さやか×ダイハツ ロッキー」

138

&Beauty

キレイの理屈

〈イグニス/シャネル〉

140

&food

Pレミアム通信

「専門店で教わるチーズのこと」

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「さらば」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「手に馴染む鍋つかみ」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ブチェラッティ〉のバングル」

次号予告