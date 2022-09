&Premium No. 107 試し読みと目次

no.107 November 2022

features

024

FOR MATURE LIFE

大人になったら選びたいもの、こと。

026

Person I Admire

あなたにとって素敵な大人、とは?

030

What Are Mature Persons Made of ?

あの人のスタイルをつくっている、大人のもの選び。

井上保美 行方ひさこ 長嶋りかこ 金子夏子

058

19 Essentials for Grown-ups

明日の私のために、選びたいもの。

078

Enrich Yourself

大人になって、買ってよかったもの。

091

How to Live a Mature Life

大人になったら、こう住まう。

井手しのぶ 神 真美

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Surely Someday」

109

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ボッテガ・ヴェネタ〉ほか

117

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ヒロ・コーポレーション/サンスター〉

119

nanuk & premium

「地球儀のこと」

120

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「カラフルなものに囲まれて」ほか

126

&Taipei

台湾ベターライフ

「緑が生い茂る庭付きの家」ほか

132

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「栗の菓子」ほか

138

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「豚バラ肉」

140

&NEKO

だって、ねこだもん。

「ポーズがユニークなにこ」

141

&CAR LIFE

私とクルマ。

「朝倉洋美×トヨタ・ヴィッツ」

142

&Beauty

キレイの理屈

〈カルテHD/シン ピュルテ〉

144

&food

Pレミアム通信

「札幌の夢のようなレストラン」

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「8月の暑い日に」

149

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「紙ものをまとめる、手提げカゴ」

150

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ランコム〉のオレンジレッドの口紅」

次号予告