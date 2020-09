&Premium No. 83　試し読みと目次

no.83 November 2020

features

030

FUTURE ESSENTIALS

これからの、つくりのいいもの。

032

What We Need Now

これからの、私の服選び、もの選び。

岡尾美代子 恩田登喜枝 小梅 岡田直人

Kan Sano 朝吹真理子 小島明洋 eri

042

Stay Comfortable

家での時間を豊かにする、つくりのいいものとの暮らし。

大島忠智 大井美代・智史 左右田智美

056

Trends of the Times

着心地、履き心地、使い心地。

アランセーター カシミアコート スリッポン ソックス デニム

ニットワンピース スニーカー 中綿コート バックパック つの袋

ツイードジャケット 眼鏡 アンダーウェア リネンローブ ストール

072

Shape of Style to Come

未来を考えた、つくりのいいものが生まれる現場。

ANSPINNEN LOEFF YAMAI su Ha

099

The Catalog of New Essentials

これからの、生活を楽しむ日用品。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

018

&style

「feel at ease」

113

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈バーバリー〉ほか

124

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈トーニュー/カドー〉

125

nanuk & premium

「ルールのこと」

126

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「マレの新アドレス」ほか

132

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「中正紀念堂」ほか

138

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「紫竹」ほか

144

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「おひつ」

146

&STATIONERY

小林エリカの文房具トラベラー

「輝きとときめき」

147

&CAR LIFE

私とクルマ。

「岡本久美子×トヨタ・ハイラックスサーフ」

148

&Beauty

キレイの理屈

〈無印良品/アヴェダ〉

150

&food

Pレミアム通信

「おいしい本の話、後編」ほか

156

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「長いつきあい」

157

&UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「世界の石」

158

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈マディソンブルー〉のネックレス」

次号予告