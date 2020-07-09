&Premium No. 79 試し読みと目次
no.79 July 2020
features
014
PRACTICAL KITCHENS
使い勝手のいい、台所と料理道具。
016
COOKING LOVERS’ KITCHENS
料理上手たちの台所は、工夫がいっぱい。
西垣内浩子 川村明子 小田切咲樹・杉本大輔 松島由恵 沼田寛彦・美幸
真砂三千代・秀朗 安田有希 正島克哉・智恵 大治将典・幸子
福田麻琴 雨宮 有・さとみ 柚木さとみ 上田知弘・綾子
萩本雅泰 小池梨江 山戸ユカ・浩介
091
Must-try Cookery Tools
専門店が薦める、本当に使いやすい料理道具。
フライパン ごはん鍋 片手鍋 玉子焼き器 包丁＆包丁研ぎ器
まな板 パン切り包丁 スライサー キッチンバサミ ピーラー
おろし金 薬味おろし ミル 菜箸 スパチュラ
regulars
007
&flowers
Flower of The Month
「今月の花」
Flower of The Month
「今月の花」
109
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
119
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ツヴィリング／バーミキュラ〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ツヴィリング／バーミキュラ〉
121
nanuk & premium
「笑うこと」
「笑うこと」
122
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「テイクアウト」ほか
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「テイクアウト」ほか
128
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「南京復興」ほか
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「南京復興」ほか
134
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「テイクアウト」ほか
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「テイクアウト」ほか
140
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「ボウルを振ってサラダを混ぜる」
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「ボウルを振ってサラダを混ぜる」
142
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「緑の光線」
小林エリカの文房具トラベラー
「緑の光線」
143
&CAR LIFE
私とクルマ。
「松浦亜季×フォルクスワーゲン ザ・ビートル 2.0 R-Line」
私とクルマ。
「松浦亜季×フォルクスワーゲン ザ・ビートル 2.0 R-Line」
144
&Beauty
キレイの理屈
〈ラ・カスタ／コスメデコルテ〉
キレイの理屈
〈ラ・カスタ／コスメデコルテ〉
146
&food
Ｐレミアム通信
「いま旬なイタリアン」ほか
Ｐレミアム通信
「いま旬なイタリアン」ほか
152
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「紙一重の違い」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「紙一重の違い」
153
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「小さなおもちゃ」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「小さなおもちゃ」
154
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「高校生から〈ナイキ〉ひとすじ」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「高校生から〈ナイキ〉ひとすじ」
次号予告