&Premium No. 79　試し読みと目次

no.79 July 2020

features

014

PRACTICAL KITCHENS

使い勝手のいい、台所と料理道具。

016

COOKING LOVERS’ KITCHENS

料理上手たちの台所は、工夫がいっぱい。

西垣内浩子 川村明子 小田切咲樹・杉本大輔 松島由恵 沼田寛彦・美幸

真砂三千代・秀朗 安田有希 正島克哉・智恵 大治将典・幸子

福田麻琴 雨宮 有・さとみ 柚木さとみ 上田知弘・綾子

萩本雅泰 小池梨江 山戸ユカ・浩介

091

Must-try Cookery Tools

専門店が薦める、本当に使いやすい料理道具。

フライパン ごはん鍋 片手鍋 玉子焼き器 包丁＆包丁研ぎ器

まな板 パン切り包丁 スライサー キッチンバサミ ピーラー

おろし金 薬味おろし ミル 菜箸 スパチュラ

regulars

007

&flowers

Flower of The Month

「今月の花」

109

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈グッチ〉ほか

119

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ツヴィリング／バーミキュラ〉

121

nanuk & premium

「笑うこと」

122

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「テイクアウト」ほか

128

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「南京復興」ほか

134

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「テイクアウト」ほか

140

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「ボウルを振ってサラダを混ぜる」

142

&STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「緑の光線」

143

&CAR LIFE

私とクルマ。

「松浦亜季×フォルクスワーゲン ザ・ビートル 2.0 R-Line」

144

&Beauty

キレイの理屈

〈ラ・カスタ／コスメデコルテ〉

146

&food

Ｐレミアム通信

「いま旬なイタリアン」ほか

152

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「紙一重の違い」

153

&UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「小さなおもちゃ」

154

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「高校生から〈ナイキ〉ひとすじ」

次号予告



