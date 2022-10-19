&Premium No. 109 試し読みと目次

no.109 January 2023

features

022

PRACTICAL KITCHENS

台所、使い勝手と、心地よさ。

024

THOUGHTFUL KITCHEN

心地のいい台所、おじゃまします。

金子朋子・哲也 アミタマリ 竹村正秋 阿部直樹・順子 重松久惠

小川麻美 関根由梨 YUI 斉藤葉子 小椋えりか 村口 良・恭子

宮本しばに 緇井鶏子 荒木ゆきえ 安田太陽・詩織

神保智子・永松大剛 坪田あさみ かるべけいこ・野中 元

083

27 TIPS FOR TIDY KITCHEN

使いやすく、片付けやすい、心地いい台所の仕組み。

料理家・作家／樋口直哉 整理収納コンサルタント／本多さおり

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Good Design, Good Kitchen」

113

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈エルメス〉ほか

125

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈クイジナート／日立〉

127

nanuk & premium

「鞄のこと」

128

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「好きなものを自由に飾る」ほか

134

&Taipei

台湾ベターライフ

「暖炉のある一軒家」ほか

140

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「アペロの時間」ほか

146

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「豆腐」

148

&NEKO

だって、ねこだもん。

「まめでひょうきんな朔」

149

&CAR LIFE

私とクルマ。

「はったえいこ×日産 サファリ」

150

&Beauty

キレイの理屈

〈パナソニック／コスメデコルテ〉

152

&food

Ｐレミアム通信

「秋の黒磯、おいしいものとその周辺」

156

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「文芸誌にハマる？」

157

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「キッチンのダストボックス」

158

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈AP STUDIO〉のスウェット」

次号予告



