&Premium No. 109 試し読みと目次
no.109 January 2023
features
022
PRACTICAL KITCHENS
台所、使い勝手と、心地よさ。
024
THOUGHTFUL KITCHEN
心地のいい台所、おじゃまします。
金子朋子・哲也 アミタマリ 竹村正秋 阿部直樹・順子 重松久惠
小川麻美 関根由梨 YUI 斉藤葉子 小椋えりか 村口 良・恭子
宮本しばに 緇井鶏子 荒木ゆきえ 安田太陽・詩織
神保智子・永松大剛 坪田あさみ かるべけいこ・野中 元
083
27 TIPS FOR TIDY KITCHEN
使いやすく、片付けやすい、心地いい台所の仕組み。
料理家・作家／樋口直哉 整理収納コンサルタント／本多さおり
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
016
&style
「Good Design, Good Kitchen」
「Good Design, Good Kitchen」
113
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈エルメス〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈エルメス〉ほか
125
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈クイジナート／日立〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈クイジナート／日立〉
127
nanuk & premium
「鞄のこと」
「鞄のこと」
128
&Paris
パリに住む人の住まいと暮らし
「好きなものを自由に飾る」ほか
パリに住む人の住まいと暮らし
「好きなものを自由に飾る」ほか
134
&Taipei
台湾ベターライフ
「暖炉のある一軒家」ほか
台湾ベターライフ
「暖炉のある一軒家」ほか
140
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「アペロの時間」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「アペロの時間」ほか
146
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「豆腐」
渡辺有子の料理教室ノート
「豆腐」
148
&NEKO
だって、ねこだもん。
「まめでひょうきんな朔」
だって、ねこだもん。
「まめでひょうきんな朔」
149
&CAR LIFE
私とクルマ。
「はったえいこ×日産 サファリ」
私とクルマ。
「はったえいこ×日産 サファリ」
150
&Beauty
キレイの理屈
〈パナソニック／コスメデコルテ〉
キレイの理屈
〈パナソニック／コスメデコルテ〉
152
&food
Ｐレミアム通信
「秋の黒磯、おいしいものとその周辺」
Ｐレミアム通信
「秋の黒磯、おいしいものとその周辺」
156
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「文芸誌にハマる？」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「文芸誌にハマる？」
157
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「キッチンのダストボックス」
これから20年、使いたい日用品。
「キッチンのダストボックス」
158
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈AP STUDIO〉のスウェット」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈AP STUDIO〉のスウェット」
次号予告