&Premium No. 100　試し読みと目次

no.100 April 2022

features

022

Kissaten 100

喫茶店、100のこと。

024

My Memories

喫茶店の記憶。

028

Interior

日本全国、空間を楽しむ喫茶店。

058

Soundscapes

いい音のする店。

062

Non-Coffee Specialties

この一杯、を飲むために。

066

Cups & Saucers

名窯のヴィンテージ器で飲む。

068

Morning Meals

モーニングの魅力。

070

Sweet Treats

甘い時間。

長田佳子 森岡督行 小谷実由 松本 隆

074

Graphics

デザインやグラフィックを考える。

山村光春

078

Meet the Owners

マスターに会いに行く。

菊池亜希子

083

Sakiko Hirano’s Kissaten Foodlog

平野紗季子が出合った、喫茶店、あの味、この味。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「喫茶店のある街で」

081

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ネスプレッソ／トフィー〉

101

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ザ・ロウ〉ほか

109

nanuk & premium

「記念日のこと」

110

&Paris

パリに住む人の住まいと暮らし

「モンマルトルの丘で」ほか

116

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「大稲埕 3」ほか

122

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「御所南再訪」ほか

132

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「大根」

134

&NEKO

だって、ねこだもん。

「ゴロゴロ好きのぐりのさん」

135

&CAR LIFE

私とクルマ。

「サクラ マヤ ミチキ×いすゞ・117クーペ」

136

&Beauty

キレイの理屈

〈SHIGETA PARIS／シャネル〉

138

&food

Ｐレミアム通信

「ふだんのお取り寄せ」ほか

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「どこかに続く道」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「箸」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈COS〉のタートル」

次号予告



