Next Issue No. 2293 3月30日 発売
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Cover
佐久間大介
（Snow Man）
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“推し”のある暮らしはこんなに面白い（エキサイティング）!
今、私たちが好きな
推し！アニメ 2022
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人生を変えたアニメ
綿矢りさ／神田伯山
白石 聖／miu
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私の“推しアニ”語ります!
佐久間宣行
向 清太朗（天津）
宇垣美里／吉田尚記
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2022春、推しのアニメ
『オッドタクシー イン・ザ・ウッズ』
ダイアン／飯田里穂
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『TIGER & BUNNY 2』
平田広明／森田成一
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『劇場版 Free!
—the Final Stroke—後編』
島﨑信長
- 『SPY×FAMILY』
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アニソンの歴史と魅力
高見沢俊彦
オーイシマサヨシ
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進化する、
2.5次元ワールド。
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舞台『刀剣乱舞』
和田琢磨／七海ひろき
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『A3!』の世界
横田龍儀／高橋怜也
前川優希／立石俊樹
古谷大和／染谷俊之
藤田 玲
荒牧慶彦／北園 涼
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蔵出し写真てんこ盛り！
映画
『おそ松さん』
スペシャル
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短期集中Close Up vol.4
Lil かんさい（関西ジャニーズJr.）