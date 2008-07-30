Next Issue No. 2293 3月30日 発売

今、私たちが好きな

佐久間宣行 向 清太朗

『TIGER & BUNNY 2』 平田広明／森田成一

『A3!』の世界

横田龍儀／高橋怜也

前川優希／立石俊樹

古谷大和／染谷俊之

藤田 玲

荒牧慶彦／北園 涼