Next Issue No. 2169 9月25日 発売

乃木坂46と 女子の好きなモノとコト、追いかけました！

乃木坂46 「マイブーム」 名鑑。

撮り下ろし フォトカード

乃木坂46

与田祐希 × #台湾フード 山下美月 × #タコス 井上小百合＆新内眞衣＆阪口珠美 × #タレ焼肉 秋元真夏＆賀喜遥香 × #パンダイニング

LIFESTYLE

星野みなみ＆鈴木絢音＆中村麗乃 × #おしゃれエコバッグ

高山一実＆金川紗耶＆北川悠理 × #ボードゲーム

掛橋沙耶香＆矢久保美緒 × #乃木フェス

渡辺みり愛＆伊藤理々杏 × #フィルムカメラ