anan No. 2082 試し読みと目次

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佐藤詩織、齋藤冬優花、上村莉菜、米谷奈々未がトライ!

攻めの温活メソッド

①コアの筋肉にアプローチして深部体温を底上げすべし!

②毎朝5分半の腹式呼吸で内側からみるみる活性化!

③末端の血管を目覚めさせる! 手さき&足さきひともみ温活術。

④冷えの貯蔵庫を攻める! ヒップはらまき生活のススメ。

⑤“自律神経”にアプローチ! ゆるめて温める、首温活。

⑥朝起きてから、夜寝るまで。腸温めで内臓冷えを一掃!

⑦忙しい毎日でも実践できる! 40℃&10分の効率的入浴法。

⑧ショウガ甘酒をおいしく摂って温め&不調回復効果をアップ!