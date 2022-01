Casa BRUTUS No.262 試し読みと目次

092

BEST HOUSE 2022

最新住宅カタログ。

【鶴岡邸】 by 武田清明建築設計事務所/武田清明

【城の家】 by 手塚建築研究所/手塚貴晴+手塚由比

【巣-pider】 by UID/前田圭介

【岩倉の家】 by ALTS DESIGN OFFICE/水本純央

【鎌倉寺分の家】 by 八島建築設計事務所/八島正年+八島夕子

【生態系と共に生きる家】 by MARU。architecture/高野洋平+森田祥子

【House in Fukasawa】 by Schenk Hattori/スティーブン・シェンク+服部大祐

【IBIS SENDAGAYA】 by KOMPAS/小室舞

【SHOCHIKUCHO HOUSE】 by 西沢立衛建築設計事務所