Casa BRUTUS No.239 試し読みと目次

080

BEST DESIGN HOUSE 2020

最新住宅カタログ。

【daita2019】 by 山田紗子

【堰の家】 by 建築設計事務所SAI工房/斉藤智士

【house S/shop B】 by 木村松本建築設計事務所/木村吉成+松本尚子

【都市の別荘】 by 千葉学

【森に浮かぶ】 by SHIP ARCHITECTS/斎藤裕美+平山真

【LOVE² HOUSE】 by 保坂猛

【X】 by 青木淳

【ボーダレスの家】 by はりゅうウッドスタジオ/芳賀沼整+セルマ・マシッチ

【S house】 by ケース・リアル/二俣公一

【泉の家】 by エムエースタイル建築計画/川本敦史+川本まゆみ

【野辺山の住処】 by 納谷建築設計事務所/納谷学+納谷新