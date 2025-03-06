Casa BRUTUS No.301 試し読みと目次
Casa BRUTUS 5月号とCasa BRUTUS 5月号Special Issue（増刊号）は表紙と一部内容が異なります。
「人生100年時代、生きていく目標がある限り青春です」そう語り、今なお青春を生き続ける世界的建築家・安藤忠雄。近年は生まれ育った大阪の再開発「うめきたプロジェクト」に深く関わり、2024年９月には敷地の半分が緑という〈グラングリーン大阪〉がお披露目。その敷地内に建つ自身が設計監修した文化展示施設〈VS.〉では、３月20日より国内８年ぶりの展覧会を開催中、その名も「青春」です。そこで、大きいものから小さいものまで最新のANDO建築を紹介するとともに、あの人との青春対談から困難な時代でもより良く生きるためのヒントを探ります！
CONTENTS
Features
|030
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安藤忠雄×青春
人生100年時代、いつまでも青春を生きるには。
|032
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LIFE and YOUTH
人生と青春。
|034
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Talk about YOUTH 01
ANDO×櫻井 翔
青春をどう生きるか。@ VS.
|New ANDO Works
|046
|01 ミュージアムSAN 光の空間
|050
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LIFE and SKETCH
人生とスケッチ。
|052
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Talk about YOUTH 02
ANDO×あいみょん
人生をどうスケッチするか。@パンテオン、ICHION CONTEMPORARY
|New ANDO Works
|062
|02 直島新美術館
|068
|03 こども本の森
|074
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LIFE and HOPE
人生と希望。
|076
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Talk about YOUTH 03
ANDO×佐藤 健
閉塞感をどう生きるか。@京都大学 下鴨休影荘
|New ANDO Works
|086
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04 がん免疫総合研究センター
ブリストル・マイヤーズ スクイブ棟
|088
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LIFE and EARTH
人生と地球。
|New ANDO Works
|090
|05 ザ シンモンゼン
|094
|06 銀座の別荘
|098
|07 LGアートセンター
|102
|08 マレテラの住宅
|104
|09 アルマーニ・ビーチ・レジデンス
|106
|10 Mパビリオン 10
|109
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COMIC
ANDO 安藤忠雄の原点。
Regulars
|016
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _96
帝劇ビル、国際ビル
|019
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Window on the World
沖縄：宮古島に待望のラグジュアリーホテルが開業。
ワルシャワ：ワルシャワに出現した真っ白なミュージアム。
|144
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.84 甲州手彫印章
|148
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.218 Ginza Sony Park
|153
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News! on Your Fridge
韓国最古の電球メーカーの意欲作。
謙虚で実用的な〈モーブレーワークス〉の家具。
|159
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長山智美 デザイン狩人
No.200 GINORI 1735
ORIENTE ITALIANO
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レストラン予報
#137 麻布十番 みつい
|165
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A Wall Newspaper
●フランス：佐藤オオキさん、初の鉄道デザインはいかがでしたか？
●台湾：台北の星付きレストランが芦沢啓治のデザインで一新！
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第182回 春は花粉症の人が大変…と思っていたら!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|174
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Chill CARS
vol.94 Suzuki X-90
|179
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Next Issue
さて6月号の特集は…
|180
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Life@Pet
VOL.270 デザインセレブなやんちゃ坊主。
まる