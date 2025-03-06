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Casa BRUTUS No.301 試し読みと目次

Casa BRUTUS 5月号とCasa BRUTUS 5月号Special Issue（増刊号）は表紙と一部内容が異なります。
 
「人生100年時代、生きていく目標がある限り青春です」そう語り、今なお青春を生き続ける世界的建築家・安藤忠雄。近年は生まれ育った大阪の再開発「うめきたプロジェクト」に深く関わり、2024年９月には敷地の半分が緑という〈グラングリーン大阪〉がお披露目。その敷地内に建つ自身が設計監修した文化展示施設〈VS.〉では、３月20日より国内８年ぶりの展覧会を開催中、その名も「青春」です。そこで、大きいものから小さいものまで最新のANDO建築を紹介するとともに、あの人との青春対談から困難な時代でもより良く生きるためのヒントを探ります！

CONTENTS

Features
030 安藤忠雄×青春
人生100年時代、いつまでも青春を生きるには。
032 LIFE and YOUTH
人生と青春。
034 Talk about YOUTH 01
ANDO×櫻井 翔
青春をどう生きるか。@ VS.
New ANDO Works
046 01 ミュージアムSAN 光の空間
050 LIFE and SKETCH
人生とスケッチ。
052 Talk about YOUTH 02
ANDO×あいみょん
人生をどうスケッチするか。@パンテオン、ICHION CONTEMPORARY
New ANDO Works
062 02 直島新美術館
068 03 こども本の森
074 LIFE and HOPE
人生と希望。
076 Talk about YOUTH 03
ANDO×佐藤 健
閉塞感をどう生きるか。@京都大学 下鴨休影荘
New ANDO Works
086 04 がん免疫総合研究センター
ブリストル・マイヤーズ スクイブ棟
088 LIFE and EARTH
人生と地球。
New ANDO Works
090 05 ザ シンモンゼン
094 06 銀座の別荘
098 07 LGアートセンター
102 08 マレテラの住宅
104 09 アルマーニ・ビーチ・レジデンス
106 10 Mパビリオン 10
109 COMIC
ANDO 安藤忠雄の原点。
Regulars
016 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _96
帝劇ビル、国際ビル
019 Window on the World
沖縄：宮古島に待望のラグジュアリーホテルが開業。
ワルシャワ：ワルシャワに出現した真っ白なミュージアム。
144 古今東西 かしゆか商店
Buying No.84　甲州手彫印章
148 祐真朋樹 Miracle Closet
No.218　Ginza Sony Park
153 News! on Your Fridge
韓国最古の電球メーカーの意欲作。
謙虚で実用的な〈モーブレーワークス〉の家具。
159 長山智美　デザイン狩人
No.200　GINORI 1735
ORIENTE ITALIANO
161 レストラン予報
#137　麻布十番 みつい
165 A Wall Newspaper
●フランス：佐藤オオキさん、初の鉄道デザインはいかがでしたか？
●台湾：台北の星付きレストランが芦沢啓治のデザインで一新！
171 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第182回　春は花粉症の人が大変…と思っていたら!?
猫村さんは今月もがんばっています。
174 Chill CARS
vol.94　Suzuki X-90
179 Next Issue
さて6月号の特集は…
180 Life@Pet
VOL.270　デザインセレブなやんちゃ坊主。
まる


CASA BRUTUS No. 301

安藤忠雄×青春

1,110円 — 2025.04.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (24%OFF)
CASA BRUTUS No. 301 —『安藤忠雄×青春』
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