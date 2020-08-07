Casa BRUTUS No.253 試し読みと目次
人生100年、青春に年齢は関係ない。目標へ突っ走る暴走族でありたい」そう語り、今なお最前線を走り続ける世界的建築家・安藤忠雄。 長年の挑戦が成就したパリの現代美術館 〈ブルス・ドゥ・コメルス〉から未来の子どものために旗振り役となった大阪〈こども本の森 中之島〉まで、自らの熱い思いで実現させた、世界各地の最新ANDO建築を紹介。 また、各世代を代表する著名人・芦田愛菜、佐藤 健、又吉直樹との対話が実現。人生100年時代を生き抜くためのヒントを探る、12年ぶりの安藤忠雄特集です!
CONTENTS
Features
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安藤忠雄×人生
人生100年時代をどう生きるか。
|025
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安藤忠雄・巻頭メッセージ
「永遠に青春を生きる」
|030
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LIFE and ART
人生とアート。
|032
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New ANDO Works
01 ブルス・ドゥ・コメルス
02 和美術館
|046
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LIFE and BOOK
人生と本。
|048
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Talk about LIFE SHIFT 01
ANDO×芦田愛菜
20代をどう生きるか。
|058
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New ANDO Works
03 桜の植樹プロジェクト
|062
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LIFE and CHALLENGE
人生と挑戦。
|064
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Talk about LIFE SHIFT 02
ANDO×佐藤 健
30代をどう生きるか。
|074
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New ANDO Works
04 シカゴのギャラリー
05 黒田泰蔵ギャラリー
06 森の中の家 安野光雅館
|086
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LIFE and HOME
人生と暮らし。
|088
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Talk about LIFE SHIFT 03
ANDO×又吉直樹
40代をどう生きるか。
|098
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New ANDO Works
07 マンハッタンのペントハウスIII
08 神宮通公園トイレ
09 ロック・フィールド静岡ファクトリー
|112
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ANDO’S TIMELINE
作品と年表
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New ANDO Works
10 ANDO’S HANDS
Regulars
|014
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_76
釣ヶ崎海岸サーフィン会場
|017
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Window on the World
大阪：安藤忠雄と日建設計が手がけた、
日本初の〈Wホテル〉。
ソウル：ジャン・ヌーヴェルがデザインした
〈ドルチェ & ガッバーナ〉新ブティック。
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.178 エルメス表参道店
|136
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.37 出西窯のモーニングカップ
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News! on Your Fridge
〈ミキモト〉と〈コム デ ギャルソン〉の
コラボが再び。
キャンティレバーチェアの新たな歴史を刻む。
|159
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長山智美 デザイン狩人
No.152 ケイト・スペード ニューヨーク
新作ステーショナリー
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レストラン予報
#089 代々木公園 ピポンペン
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A Wall Newspaper
● カーサ独占！
村上隆とKYNEの特別対談。
● 原川慎一郎が手がけるレストラン。
その舞台は雲仙！
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第134回 陶芸家の先生に器をお返ししたら･･･!?
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.046 日産 ラシーン
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Next Issue
さて6月号の特集は…？
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Life@Pet
VOL.222 一緒に暮らせば顔が似てくる?
なつめ、ひふみ