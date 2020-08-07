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Casa BRUTUS No.253 試し読みと目次

人生100年、青春に年齢は関係ない。目標へ突っ走る暴走族でありたい」そう語り、今なお最前線を走り続ける世界的建築家・安藤忠雄。 長年の挑戦が成就したパリの現代美術館 〈ブルス・ドゥ・コメルス〉から未来の子どものために旗振り役となった大阪〈こども本の森 中之島〉まで、自らの熱い思いで実現させた、世界各地の最新ANDO建築を紹介。 また、各世代を代表する著名人・芦田愛菜、佐藤 健、又吉直樹との対話が実現。人生100年時代を生き抜くためのヒントを探る、12年ぶりの安藤忠雄特集です!

CONTENTS

Features
安藤忠雄×人生
人生100年時代をどう生きるか。
025 安藤忠雄・巻頭メッセージ
「永遠に青春を生きる」
030 LIFE and ART
人生とアート。
032 New ANDO Works
01 ブルス・ドゥ・コメルス
02 和美術館
046 LIFE and BOOK
人生と本。
048 Talk about LIFE SHIFT 01
ANDO×芦田愛菜
20代をどう生きるか。
058 New ANDO Works
03 桜の植樹プロジェクト
062 LIFE and CHALLENGE
人生と挑戦。
064 Talk about LIFE SHIFT 02
ANDO×佐藤 健
30代をどう生きるか。
074 New ANDO Works
04 シカゴのギャラリー
05 黒田泰蔵ギャラリー
06 森の中の家 安野光雅館
086 LIFE and HOME
人生と暮らし。
088 Talk about LIFE SHIFT 03
ANDO×又吉直樹
40代をどう生きるか。
098 New ANDO Works
07 マンハッタンのペントハウスIII
08 神宮通公園トイレ
09 ロック・フィールド静岡ファクトリー
112 ANDO’S TIMELINE
作品と年表
116 New ANDO Works
10 ANDO’S HANDS
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_76
釣ヶ崎海岸サーフィン会場
017 Window on the World
大阪：安藤忠雄と日建設計が手がけた、
日本初の〈Wホテル〉。
ソウル：ジャン・ヌーヴェルがデザインした
〈ドルチェ & ガッバーナ〉新ブティック。
122 祐真朋樹 Miracle Closet
No.178　エルメス表参道店
136 古今東西 かしゆか商店
Buying No.37　出西窯のモーニングカップ
153 News! on Your Fridge
〈ミキモト〉と〈コム デ ギャルソン〉の
コラボが再び。
キャンティレバーチェアの新たな歴史を刻む。
159 長山智美　デザイン狩人
No.152　ケイト・スペード ニューヨーク
新作ステーショナリー
160 レストラン予報
#089　代々木公園　ピポンペン
161 A Wall Newspaper
● カーサ独占！
村上隆とKYNEの特別対談。
● 原川慎一郎が手がけるレストラン。
その舞台は雲仙！
167 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第134回　陶芸家の先生に器をお返ししたら･･･!?
猫村さんは今月もがんばっています。
170 Chill CARS
vol.046　日産 ラシーン
175 Next Issue
さて6月号の特集は…？
176 Life@Pet
VOL.222　一緒に暮らせば顔が似てくる?
なつめ、ひふみ
CASA BRUTUS No. 253

安藤忠雄×人生 人生100年時代をどう生きるか。

1,080円 — 2021.04.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 253 —『安藤忠雄×人生 人生100年時代をどう生きるか。』
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