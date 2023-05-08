マガジンワールド

Casa BRUTUS No.279 試し読みと目次

美しい暮らしを提案するライフスタイルショップのブームから早10年。コロナ禍の３年間を経て、ショップのあり方がまた変わってきたように思います。空間にセレクト、店主との会話も魅力的な体験になるショップが都市部のみならず、日本各地に続々登場しています。人と土地が作る、旅の目的地にしたいデスティネーション・ストアを厳選してご紹介します！

CONTENTS

Features
デスティネーション・ストア
032 DAY TRIP
そこにしかない体験を求め
会いに出かけたい新店。
032 SANTASSÉ【茨城｜取手・つくば】
038 PHAETON【石川｜加賀】
042 VISON【三重｜多気】
046 SUNCA–旅とてしごと–【岡山｜真庭】
050 ataW【福井｜越前】
054 交点【北海道｜奈井江】
058 CONRAN CONTINUE
世界初！
アジアから発信するザ・コンランショップ。
066 MOVE FORWARD
あの”名店”のネクストステージ。
antiques tamiser/tamiser table／Graphpaper TOKYO
haluta／鹿猿狐ビルヂング｜中川政七商店 奈良本店
078 MAKERS’ NEW STEP
暮らしを支えるメーカーの新たな発信基地。
コクヨ＝THINK OF THINGS
石巻工房＝ISHINOMAKI HOME BASE
ニッコー＝LOST AND FOUND
飛驒産業＝HIDA 高山店 森と暮らしの編集室
086 MY FAVORITES
人気スタイリスト３人の偏愛♡ショップ。
中田由美／竹内優介／飯田珠緒
092 CITY REVITALIZATION
変わる街のキーパーソン
下北沢×大堀伸（建築家）
日本橋兜町×大山恵介（パティシエ）
100 LOCAL FOOD
地方色あふれる新しい食の発信基地。
YOLOs（京都）／湖のスコーレ（滋賀）／LIQUID THE STORE（沖縄）
108 CREATOR’S EYE
クリエイターの世界観を堪能するショップ。
宇南山加子（デザイナー）／井藤昌志（木工作家）／内田悠（木工作家）
114 SHOP OF FAVORITISM
オーナーの個性あふれる
審美眼が詰まったショップ。
MOGI Folk Art／u; generalstore／OFS.TOKYO／FEELSEEN／道具屋nobori／waffle house／FUN again／トトン
Regulars
014 ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _20
国立京都国際会館
021 Window on the World
東京：関祐介の設計で生まれ変わった新〈sacai Aoyama〉がオープン。
ニューヨーク：ピーター・マリノとOMA NYによりティファニー五番街が大規模リニューアル！
140 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.135　墨会館
144 古今東西 かしゆか商店
Buying No.62　日光下駄
148 祐真朋樹 Miracle Closet
No.200　ブルガリ ホテル 東京
175 News! on Your Fridge
イタリアの洗練、〈メリディアーニ〉が上陸。
〈スクルツナ〉とリサのユーモラスな動物。
181 長山智美　デザイン狩人
No.178　NASA×moooiの《Mooon Carpet》。
183 レストラン予報
#115　Indian Street Food & Bar GOND
185 A Wall Newspaper
● 屋根の上には緑が生い茂る森!? 藤本壮介が手がけた〈太宰府天満宮〉の仮殿。
● 平田晃久の設計による複合施設〈まえばしガレリア〉が誕生。建築の街、前橋の注目の現代建築も紹介！
191 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第160回　 赤ちゃんにカーサを読み聞かせたら…!?
猫村さんは今月もがんばっています。
194 Chill CARS
vol.072　日産 プレーリー（2nd）
199 Next Issue
さて8月号の特集は…？
200 Life@Pet
VOL.248　味見係として活躍中。
レオ


CASA BRUTUS No. 279

デスティネーション・ストア

1,080円 — 2023.06.09電子版あり
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CASA BRUTUS No. 279 —『デスティネーション・ストア』
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