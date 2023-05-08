Casa BRUTUS No.279 試し読みと目次
美しい暮らしを提案するライフスタイルショップのブームから早10年。コロナ禍の３年間を経て、ショップのあり方がまた変わってきたように思います。空間にセレクト、店主との会話も魅力的な体験になるショップが都市部のみならず、日本各地に続々登場しています。人と土地が作る、旅の目的地にしたいデスティネーション・ストアを厳選してご紹介します！
CONTENTS
Features
|デスティネーション・ストア
|032
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DAY TRIP
そこにしかない体験を求め
会いに出かけたい新店。
|032
|SANTASSÉ【茨城｜取手・つくば】
|038
|PHAETON【石川｜加賀】
|042
|VISON【三重｜多気】
|046
|SUNCA–旅とてしごと–【岡山｜真庭】
|050
|ataW【福井｜越前】
|054
|交点【北海道｜奈井江】
|058
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CONRAN CONTINUE
世界初！
アジアから発信するザ・コンランショップ。
|066
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MOVE FORWARD
あの”名店”のネクストステージ。
antiques tamiser/tamiser table／Graphpaper TOKYO
haluta／鹿猿狐ビルヂング｜中川政七商店 奈良本店
|078
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MAKERS’ NEW STEP
暮らしを支えるメーカーの新たな発信基地。
コクヨ＝THINK OF THINGS
石巻工房＝ISHINOMAKI HOME BASE
ニッコー＝LOST AND FOUND
飛驒産業＝HIDA 高山店 森と暮らしの編集室
|086
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MY FAVORITES
人気スタイリスト３人の偏愛♡ショップ。
中田由美／竹内優介／飯田珠緒
|092
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CITY REVITALIZATION
変わる街のキーパーソン
下北沢×大堀伸（建築家）
日本橋兜町×大山恵介（パティシエ）
|100
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LOCAL FOOD
地方色あふれる新しい食の発信基地。
YOLOs（京都）／湖のスコーレ（滋賀）／LIQUID THE STORE（沖縄）
|108
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CREATOR’S EYE
クリエイターの世界観を堪能するショップ。
宇南山加子（デザイナー）／井藤昌志（木工作家）／内田悠（木工作家）
|114
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SHOP OF FAVORITISM
オーナーの個性あふれる
審美眼が詰まったショップ。
MOGI Folk Art／u; generalstore／OFS.TOKYO／FEELSEEN／道具屋nobori／waffle house／FUN again／トトン
Regulars
|014
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ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _20
国立京都国際会館
|021
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Window on the World
東京：関祐介の設計で生まれ変わった新〈sacai Aoyama〉がオープン。
ニューヨーク：ピーター・マリノとOMA NYによりティファニー五番街が大規模リニューアル！
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.135 墨会館
|144
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.62 日光下駄
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.200 ブルガリ ホテル 東京
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News! on Your Fridge
イタリアの洗練、〈メリディアーニ〉が上陸。
〈スクルツナ〉とリサのユーモラスな動物。
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長山智美 デザイン狩人
No.178 NASA×moooiの《Mooon Carpet》。
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レストラン予報
#115 Indian Street Food & Bar GOND
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A Wall Newspaper
● 屋根の上には緑が生い茂る森!? 藤本壮介が手がけた〈太宰府天満宮〉の仮殿。
● 平田晃久の設計による複合施設〈まえばしガレリア〉が誕生。建築の街、前橋の注目の現代建築も紹介！
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第160回 赤ちゃんにカーサを読み聞かせたら…!?
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.072 日産 プレーリー（2nd）
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Next Issue
さて8月号の特集は…？
|200
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Life@Pet
VOL.248 味見係として活躍中。
レオ