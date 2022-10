Casa BRUTUS No.271 試し読みと目次

030 住み継ぐ家づくり

032 VILLA COUCOU

吉阪隆正の名作住宅を鈴木京香が継承。

062 MASTERPIECE

名作住宅を住み継ぐ。 安藤忠雄の六甲の集合住宅

by ninkipen!/今津康夫

坂倉建築研究所のビラ・シリーズ

by 工藤浩平建築設計事務所/工藤浩平

吉村順三の箱根山のマンション

by 設計事務所ima/小林恭+小林マナ

080 HERITAGE HOME

実家を住み継ぐ。 椎葉邸

by 萬代基介建築設計事務所/萬代基介

動き出す自邸

by 辻琢磨建築企画事務所/辻琢磨

富良野の異形屋根

by 髙木貴間建築設計事務所/髙木貴間

094 READY-BUILT

建売住宅を住み継ぐ。 東寺の住居

by タトアーキテクツ/島田陽

ハウス/ミルグラフ

by 西澤徹夫建築事務所/西澤徹夫

黎明輝

by 川口琢磨建築設計事務所/川口琢磨