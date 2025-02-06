Casa BRUTUS No.300 試し読みと目次
『Casa BRUTUS』創刊300号は美しい名作住宅の特集です。ル・コルビュジエのサヴォワ邸、フランク・ロイド・ライトの落水荘、そして、ミース・ファン・デル・ローエのファンズワース邸。近代建築の三大巨匠のマスターピースはいずれも住宅でした。現在は一般公開され、モダニズム建築の名所として多くの人が訪れています。一方、国内では土浦亀城邸をはじめとした名作住宅の継承に注目が集まっています。約100年前から始まった住宅をめぐる革新的な試みは、今なお、建築的にもインテリア的にも原典とすべき、美しい住まいの教科書なのです。そんな、一生に一度は見ておくべき名作住宅100をリストアップします！
CONTENTS
Features
|037
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一生に一度は見ておくべき
名作住宅100
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BIG 3
近代建築の三大巨匠！
|040
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1 ミース・ファン・デル・ローエ
世界一美しい名作住宅!? 田根剛とファンズワース邸へ。
|052
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2 ル・コルビュジエ
近代建築の礎を築いた“住むための機械”。
|058
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3 フランク・ロイド・ライト
自然に溶け込み調和する、有機的建築を体現。
|064
|なぜ名作たるのか、三大巨匠の足跡を辿る。
|066
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DE STIJL
シュレーダー邸
デ・ステイルを代表するモダン住宅。
|072
|名作住宅カタログ世界編①
|076
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BAUHAUS
マイスターハウス
バウハウスの意志を遺す４棟の宿舎。
|082
|名作住宅カタログ世界編②
|088
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MID-CENTURY
ミラー邸
ミッドセンチュリー・モダンの到達点。
|094
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HISTORY
名作住宅史125年
|098
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EXHIBITION
マスターピースで紐解く、モダニズム住宅の実験。
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JAPANESE HOUSE
名作住宅の遺し方。
|100
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。 特別版
土浦亀城邸
日本のモダン住宅の元祖を、移築して創建時へと復原。
|106
|名作住宅カタログ日本編①
|110
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雪ヶ谷の家、ヴィラ・クゥクゥ
鈴木京香さん、なぜ、名作住宅を継承するのですか？
|116
|名作住宅の継承者になりませんか？
|118
|名作住宅カタログ日本編②
|120
|歴史を受け継ぎ再始動した宿泊施設&ギャラリー。
|128
|いつかは見に行ける!? 公開準備中の名作住宅。
|144
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Fashion Special 2025 SS
YOKOHAMA MUSEUM OF ART
丹下健三の傑作美術館がリニューアルを経て再始動。
|213
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ほしよりこ 描き下ろし特別連載
ラブストーリーを追いかけて
〜それぞれの愛の色〜
Regulars
|022
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _95
THE TOKYO TOILET
|025
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Window on the World
福岡：家のような温もりを感じる、九州初の〈ミナ ペルホネン〉。
コペンハーゲン：ハイエンドと普段使い、２つの異なるコーヒー体験。
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.83 江戸簾の屏風
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News! on Your Fridge
ロビン・デイの名作家具が復刻。
シャルロット・ペリアンのデザインを再編集し、製品化。
|201
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長山智美 デザイン狩人
No.199 超絶技巧ミャクミャク
|203
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レストラン予報
#136 京成曳舟 二毛作＆
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A Wall Newspaper
● 東京：渥美創太もゲストシェフに！ SONYが食で仕掛ける”半分ずつ”の美学。
● 東京：デザイナーの皆川 明に聞く、美術史を揺るがす謎多き女性画家とは!?
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第181回 銀座のクラブのママが届けたＶシネの忘れ物とは？
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.93 Citroën GSA
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Next Issue
さて5月号の特集は…
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Life@Pet
VOL.269 出会った日からずっと仲良し！
テト＆ポテト