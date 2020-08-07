マガジンワールド

Casa BRUTUS No.248 試し読みと目次

STAY HOMEな状況を経た今、家具の売れ行きが好調だそうです。
家で過ごす時間が増え、リモートワークも進んだ結果、部屋のちょっとしたデザインにも敏感になっているのかも知れません。
そこで身の回りの空間、そこに置くオブジェクト、オブジェクトの作り手、それらを今一度、見直してみませんか。
新しい日常にふさわしい、居心地のいいデザイン、居心地のいい家具とは？

CONTENTS

Features
030 居心地のいい家具。
032 DESIGNERS
by LICHT
今、心地いい家具とデザイナー。
コンテンポラリー／ミニマリズム／ポストモダン／イタリアンモダン
INTERVIEW_須摩光央（LICHT）
062 NEW WOOD
feat ．Norm Architects
新しい木の家具。
INTERVIEW_ヨナス・ビエール=ポールセン＆
フレデリック・ウェルナー（Norm Architects）
084 JAPANESE MODERN
by GALLERY-SIGN
いま注目したい、和風モダンの巨匠。
坂倉準三／剣持勇／乾三郎／前川國男／柳宗理／丹下健三
INTERVIEW_溝口至亮（GALLERY-SIGN）
094 21ST CENTURY
MASTERPIECES 100
21世紀の名作デザイン 100
OUR ROOM ―家にあるもの。―
052 ●吉田裕美佳（FLOOATデザインディレクター）
070 ●大井智史・美代（〈HOEK〉オーナー）
080 ●ダヴィッド・グレットリ（デザインディレクター）
FASHION ―ファッションと家具。―
056 ●TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.
074 ●Supreme
CATALOG ―買える! 名作家具。―
060 ●居心地のいい名作ソファ
078 ●居心地のいい名作ベッド
092 ●居心地のいい和風モダンの名作
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_71
日本武道館のライトアップ
017 Window on the World
東京:臨海副都心に誕生した、
自然と共生する建築。
神奈川:遠藤新の名作邸宅が、民泊に。
144 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
Vol.111　小田原文化財団 江之浦測候所
150 祐真朋樹 Miracle Closet
No.174　ブルーボトルコーヒー
みなとみらいカフェ
154 古今東西 かしゆか商店
Buying No.32　静岡　遠州綿紬の小座布団
161 News! on Your Fridge
〈ディオール〉×〈デサント〉のダウンジャケット
〈ノルディック モダン〉のラグ。
167 長山智美　デザイン狩人
No.147　バカラ〈ファウナクリストポリス〉コレクション
169 レストラン予報
#084　京橋　伊勢廣京橋本店
173 A Wall Newspaper
● 銀座駅に出現した、吉岡徳仁の此光の彫刻頃。
●〈アートビオトープ〉に坂 茂のスイートヴィラが完成！
179 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第129回 「季節ってあっという間に変わるのね…」
猫村さんは今月もがんばっています。
184 Chill CARS
vol.041　FIAT 850スポルトクーペ
187 Next Issue
さて2021年1月号の特集は…？
188 Life@Pet
VOL.217　カラフルな衣装も着こなすモード犬
パウワウ
CASA BRUTUS No. 248

NEW NORMAL 居心地のいい家具。

990円 — 2020.11.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 248 —『NEW NORMAL 居心地のいい家具。』
紙版
定期購読／バックナンバー
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