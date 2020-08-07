マガジンワールド

Casa BRUTUS No.246 試し読みと目次

オンラインでの買い物がより身近になった今、それでも、わざわざ足を運びたいのは？　空間やセレクト、店主の個性で魅了し、訪れることがひとつの体験となりうる場所です。ライフスタイルショップは”衣食住なんでも揃う”から、”そこにしかない何かがある”へと変貌中。自粛期間を経てますます面白くなった2020年のショップ、行き時は今です！

CONTENTS

Features
037 理想の暮らしが買える店2020
新しいショップ様式
040 東京の空き物件を次々と占拠する…
〈SKWAT〉仕掛け人の中村圭佑を直撃。
048 PEOPLE
１_モノ好きな店主がハマっているもの
〈Graphpaper AOYAMA〉南貴之／〈DEPT TOKYO〉eri
〈BATHHOUSE DAZAIFU〉郷古隆洋
〈KAUFHAUS〉中津由利加／〈IDÉE TOKYO〉深澤直人
2_古着の聖地から広がる輪
〈TORO Vintage Clothing〉山口郁子
〈Out of museum〉小林眞／〈Picnika〉津留慎太郎
３_蔵前を面白くする仕掛け人
〈喫茶 半月〉〈from afar〉〈文月〉〈道具屋 nobori〉〈菓子屋シノノメ〉毛宣惠
066 スタイリスト、坂元真澄の往古来今
072 GREEN
１_アートのある植物店
〈（THISIS）SHIZEN〉／〈Blumo〉
2_植物とうつわで選ぶ８軒
082 INTERIOR
１_ヴィンテージ家具ショップ、新世代
〈es quart〉／〈PORT〉／〈CONTOUR〉／〈Hooked vintage〉
2_ファッションデザイナーが選ぶショップ空間
〈WMV VISVIM TOKYO〉／〈Mame Kurogouchi Hanegi〉
〈FUMIKA_UCHIDA Store〉
098 CATALOG
ショップで探す、部屋を彩るプロダクト
106 FOOD
あの人気ブランドが新たに作った食の店
〈SAVEUR〉YAECA／〈TEATON〉PHEATON
〈puukuu 食堂〉minä perhonen／〈お茶と酒 たすき 新風館〉PASS THE BATON
〈Arkhē apothecary&kitchen〉CASICA…etc.
116 GUIDE
日本全国・最新ショップ案内30
138 FASHION SPECIAL 2020 A/W
Kagawa Prefectural
Goverment Office
Regulars
018 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_69
MIYASHITA PARK
027 Window on the World
東京：あのクリエイターたちが、
公共トイレを制作!?
チェジュ：D&DEPARTMENT初の
ゲストルームが完成！
134 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
Vol.110　sequence MIYASHITA PARK
164 古今東西 かしゆか商店
Buying No.30　千葉　萬祝染の長着
187 News! on Your Fridge
〈LOEWE〉のホームセンス
〈フレデリシア〉のスポークバックソファ
193 長山智美　デザイン狩人
No.145　テラリウムアートのテラリウム
195 レストラン予報
#082　豪徳寺　Old Nepal Tokyo
197 A Wall Newspaper
● スキーマ建築計画が老舗銭湯をリニューアル。
ほしよりこが描いた壁画も！
● 日本橋兜町に話題の飲食店が集結。
古い建物が続々と生まれ変わっています。
203 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第127回　お取り寄せ野菜の畑からレポート！
猫村さんは今月もがんばっています。
206 Chill CARS
vol.039　シトロエン　CX
211 Next Issue
さて11月号の特集は…？
212 Life@Pet
VOL.215　かわいい顔をして芯の強い女の子。
フランキー
CASA BRUTUS No. 246

理想の暮らしが買える店2020 新しいショップ様式

990円 — 2020.09.09
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CASA BRUTUS No. 246 —『理想の暮らしが買える店2020 新しいショップ様式』
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