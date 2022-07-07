マガジンワールド

Casa BRUTUS No.269 試し読みと目次

2022年の夏は見逃せないアートが目白押しです。現代アートの聖地・直島などを舞台とする『瀬戸内国際芸術祭』と、日本の芸術祭の原点『越後妻有 大地の芸術祭』が同時開催されるほか、ゲルハルト・リヒター、名和晃平、池田亮司など注目の展覧会が続々！ あの美術館やアート施設には、あの作家の作品が新たにインストール！ そこで、この夏に体験すべきアート100をリストアップしました。

CONTENTS

Features
026 見逃せないアート100
028 SETOUCHI TRIENNALE 2022
瀬戸内国際芸術祭 2022
瀬戸内の島々に３年に１度の夏がやってきた
直島／小豆島／男木島／宇野／高松 etc.
056 ECHIGO-TSUMARI ART TRIENNALE 2022
大地の芸術祭と平手友梨奈
263組のアーティストが参加する芸術祭と出会う里山へ
十日町／松代／津南／松之山 etc.
086 ART FESTIVAL2022
2022年後半、各地で注目の芸術祭が開催。
道後オンセナート2022／あいち2022／Reborn-Art Festival etc.
090 GERHARD RICHTER
ゲルハルト・リヒターの”光”を巡る旅
東京国立近代美術館／国立西洋美術館／ポーラ美術館／豊島
VISIT ARTIST’S WORK
現代アートに出会う旅
098 池田亮司 ＠弘前れんが倉庫美術館
102 名和晃平 ＠十和田市現代美術館
104 オラファー・エリアソン ＠金沢21世紀美術館
106 ムン・キョンウォン＆チョン・ジュンホ ＠金沢21世紀美術館
108 さわひらき ＠フィッシュマーケット
110 ライアン・ガンダー ＠東京オペラシティ アートギャラリー
EXPANDING ART SPOT
常に進化を続けるアートの聖地へ
112 COMICO ART MUSEUM YUFUIN
奈良美智／宮島達男／杉本博司／村上隆
名和晃平／森万里子／草間彌生／隈研吾
116 十和田市現代美術館
塩田千春／レアンドロ・エルリッヒ
118 カム カナザワ
渡辺豪／諏訪綾子
MODERN DESIGN
モダンデザインの源流を探る２つの展覧会
120 ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで
124 フィン・ユールとデンマークの椅子
Regulars
014 ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _10
中銀カプセルタワービル
017 Window on the World
ラップランド：360度バードハウスに囲まれたホテルでスウェーデンの大自然に没入！
ウェストサセックス：まるで花が咲くように開く、 ヘザウィック流のメカニカルな温室。
154 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.126　宇部市渡辺翁記念会館
158 古今東西 かしゆか商店
Buying No.52　打ち出しの中華鍋
162 祐真朋樹 Miracle Closet
No.192　東京都美術館
173 News! on Your Fridge
アレンジを楽しめる〈プラダ〉のマルチバッグ。
セルジュ・ムイユの新たな一面を知る。
178 長山智美　デザイン狩人
No.168 〈TIMBER CREW〉のブランドブック。
179 レストラン予報
#105　紀尾井町　MAZ
181 A Wall Newspaper
●「もの派」を代表する美術家、李禹煥の回顧展が 〈国立新美術館〉で始まります。
● 建築家の芦沢啓治＋鈴野浩一が公園をデザイン。遊びながら想像力を刺激する仕掛けとは？
187 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第150回　ファッションの力を編集長に教えてもらいました。
猫村さんは今月もがんばっています。
192 Chill CARS
vol.062　ホンダ アクティバン(2nd)
195 Next Issue
さて10月号の特集は…？
196 Life@Pet
VOL.238　おねだり上手な看板わんこ
ジャスト