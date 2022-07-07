Casa BRUTUS No.269 試し読みと目次
2022年の夏は見逃せないアートが目白押しです。現代アートの聖地・直島などを舞台とする『瀬戸内国際芸術祭』と、日本の芸術祭の原点『越後妻有 大地の芸術祭』が同時開催されるほか、ゲルハルト・リヒター、名和晃平、池田亮司など注目の展覧会が続々！ あの美術館やアート施設には、あの作家の作品が新たにインストール！ そこで、この夏に体験すべきアート100をリストアップしました。
CONTENTS
Features
|026
|見逃せないアート100
|028
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SETOUCHI TRIENNALE 2022
瀬戸内国際芸術祭 2022
瀬戸内の島々に３年に１度の夏がやってきた
直島／小豆島／男木島／宇野／高松 etc.
|056
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ECHIGO-TSUMARI ART TRIENNALE 2022
大地の芸術祭と平手友梨奈
263組のアーティストが参加する芸術祭と出会う里山へ
十日町／松代／津南／松之山 etc.
|086
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ART FESTIVAL2022
2022年後半、各地で注目の芸術祭が開催。
道後オンセナート2022／あいち2022／Reborn-Art Festival etc.
|090
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GERHARD RICHTER
ゲルハルト・リヒターの”光”を巡る旅
東京国立近代美術館／国立西洋美術館／ポーラ美術館／豊島
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VISIT ARTIST’S WORK
現代アートに出会う旅
|098
|池田亮司 ＠弘前れんが倉庫美術館
|102
|名和晃平 ＠十和田市現代美術館
|104
|オラファー・エリアソン ＠金沢21世紀美術館
|106
|ムン・キョンウォン＆チョン・ジュンホ ＠金沢21世紀美術館
|108
|さわひらき ＠フィッシュマーケット
|110
|ライアン・ガンダー ＠東京オペラシティ アートギャラリー
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EXPANDING ART SPOT
常に進化を続けるアートの聖地へ
|112
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COMICO ART MUSEUM YUFUIN
奈良美智／宮島達男／杉本博司／村上隆
名和晃平／森万里子／草間彌生／隈研吾
|116
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十和田市現代美術館
塩田千春／レアンドロ・エルリッヒ
|118
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カム カナザワ
渡辺豪／諏訪綾子
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MODERN DESIGN
モダンデザインの源流を探る２つの展覧会
|120
|ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで
|124
|フィン・ユールとデンマークの椅子
Regulars
|014
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ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _10
中銀カプセルタワービル
|017
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Window on the World
ラップランド：360度バードハウスに囲まれたホテルでスウェーデンの大自然に没入！
ウェストサセックス：まるで花が咲くように開く、 ヘザウィック流のメカニカルな温室。
|154
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.126 宇部市渡辺翁記念会館
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.52 打ち出しの中華鍋
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.192 東京都美術館
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News! on Your Fridge
アレンジを楽しめる〈プラダ〉のマルチバッグ。
セルジュ・ムイユの新たな一面を知る。
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長山智美 デザイン狩人
No.168 〈TIMBER CREW〉のブランドブック。
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レストラン予報
#105 紀尾井町 MAZ
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A Wall Newspaper
●「もの派」を代表する美術家、李禹煥の回顧展が 〈国立新美術館〉で始まります。
● 建築家の芦沢啓治＋鈴野浩一が公園をデザイン。遊びながら想像力を刺激する仕掛けとは？
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第150回 ファッションの力を編集長に教えてもらいました。
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.062 ホンダ アクティバン(2nd)
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Next Issue
さて10月号の特集は…？
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Life@Pet
VOL.238 おねだり上手な看板わんこ
ジャスト