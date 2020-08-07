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Casa BRUTUS No.247 試し読みと目次

美術館とは、建築、アート、食の楽しみを一度に味わえる特別な空間です。そこで得られる体験はいついかなる時も何ものにも代えがたいものがあります。ここ日本においては2020年に向けて注目の美術館がさまざまに誕生しました。注目の建築家による施設、あの人の個人ミュージアム、再生した名作美術館……。そこで、いつかは訪れてみたい日本のBEST美術館100の最新版をまとめました！

CONTENTS

Features
030 日本のBEST美術館100
032 MUSEUMS MAP
日本のBEST美術館100マップ。
034 Aomori／青森
HIROSAKI MOCA
記憶を未来につなげる建築、
弘前れんが倉庫美術館オープン！

ARTS TOWADA
祝十周年！ 目【mé】と巡る、
十和田市現代美術館。

AOMORI MAP
美術館と名作建築を巡る青森の旅。

050 Kanazawa／金沢
KAMU KANAZAWA
金沢を現代アートの街へ。
コレクターが仕掛ける美術館。

YOSHIRO AND YOSHIO TANIGUCHI
MUSEUM OF ARCHITECTURE,KANAZAWA
モダニズムを代表する2人の建築家のデザインを体験する。

NATIONAL CRAFTS MUSEUM
伝統工芸王国・金沢の地で、再び花開く工芸の館。

KANAZAWA MAP
美術館と名作建築を巡る金沢の旅。

060 隈研吾による石の超建築、
角川武蔵野ミュージアム。
サントリー美術館／明治神宮ミュージアム／COMICO ART MUSEUM YUFUIN
066 アーティストの個人美術館。
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
小田原文化財団 江之浦測候所〈杉本博司〉

モリムラ＠ミュージアム〈森村泰昌〉／草間彌生美術館〈草間彌生〉

076 美術館をめぐる対話。青木淳×西沢立衛
080 名作美術館、再生物語。
京都市京セラ美術館／富山県美術館／鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム／福岡市美術館
094 5つの最新美術館。
千葉市美術館／アーティゾン美術館／福田美術館
SOMPO美術館／東京都現代美術館
102 最新ミュージアムカフェ15軒。
110 日本のBEST美術館100
Regulars
018 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_70
東京国際クルーズターミナル
021 Window on the World
バンコク:ガラスが包む木のキャノピー、
新アップルストア。
岩手:隈研吾が手がける最新建築は、
機械式腕時計の聖地。
142 祐真朋樹 Miracle Closet
No.173　DIC川村記念美術館
146 古今東西 かしゆか商店
Buying No.31　茨城　本場結城紬の反物
153 News! on Your Fridge
〈ボッテガ・ヴェネタ〉のトートバッグ
〈マジス〉のチェア《ベル》
159 長山智美　デザイン狩人
No.146　リヤドロの〈トゥーカン〉コレクション
160 レストラン予報
#083　代々木上原　REI
161 A Wall Newspaper
● 池田エライザが､名建築を巡る！
● 監督ホンマタカシが撮る､妹島和世。
167 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第128回　「昔ある村に働き者の猫が……」
猫村さんは今月もがんばっています。
170 Chill CARS
vol.040　ルノー トゥインゴ（1st）
173 Next Issue
さて12月号の特集は…？
174 Life@Pet
VOL.216　地の果て知床で駆け回るワイルド犬。
ウパシ
CASA BRUTUS No. 247

日本のBEST美術館100

990円 — 2020.10.09電子版あり
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CASA BRUTUS No. 247 —『日本のBEST美術館100』
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