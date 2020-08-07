Casa BRUTUS No.247 試し読みと目次
美術館とは、建築、アート、食の楽しみを一度に味わえる特別な空間です。そこで得られる体験はいついかなる時も何ものにも代えがたいものがあります。ここ日本においては2020年に向けて注目の美術館がさまざまに誕生しました。注目の建築家による施設、あの人の個人ミュージアム、再生した名作美術館……。そこで、いつかは訪れてみたい日本のBEST美術館100の最新版をまとめました！
CONTENTS
Features
|030
|日本のBEST美術館100
|032
|
MUSEUMS MAP
日本のBEST美術館100マップ。
|034
|
Aomori／青森
HIROSAKI MOCA
記憶を未来につなげる建築、
弘前れんが倉庫美術館オープン！
ARTS TOWADA
AOMORI MAP
|050
|
Kanazawa／金沢
KAMU KANAZAWA
金沢を現代アートの街へ。
コレクターが仕掛ける美術館。
YOSHIRO AND YOSHIO TANIGUCHI
NATIONAL CRAFTS MUSEUM
KANAZAWA MAP
|060
|
隈研吾による石の超建築、
角川武蔵野ミュージアム。
サントリー美術館／明治神宮ミュージアム／COMICO ART MUSEUM YUFUIN
|066
|
アーティストの個人美術館。
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
小田原文化財団 江之浦測候所〈杉本博司〉
モリムラ＠ミュージアム〈森村泰昌〉／草間彌生美術館〈草間彌生〉
|076
|美術館をめぐる対話。青木淳×西沢立衛
|080
|
名作美術館、再生物語。
京都市京セラ美術館／富山県美術館／鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム／福岡市美術館
|094
|
5つの最新美術館。
千葉市美術館／アーティゾン美術館／福田美術館
SOMPO美術館／東京都現代美術館
|102
|最新ミュージアムカフェ15軒。
|110
|日本のBEST美術館100
Regulars
|018
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_70
東京国際クルーズターミナル
|021
|
Window on the World
バンコク:ガラスが包む木のキャノピー、
新アップルストア。
岩手:隈研吾が手がける最新建築は、
機械式腕時計の聖地。
|142
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.173 DIC川村記念美術館
|146
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.31 茨城 本場結城紬の反物
|153
|
News! on Your Fridge
〈ボッテガ・ヴェネタ〉のトートバッグ
〈マジス〉のチェア《ベル》
|159
|
長山智美 デザイン狩人
No.146 リヤドロの〈トゥーカン〉コレクション
|160
|
レストラン予報
#083 代々木上原 REI
|161
|
A Wall Newspaper
● 池田エライザが､名建築を巡る！
● 監督ホンマタカシが撮る､妹島和世。
|167
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第128回 「昔ある村に働き者の猫が……」
猫村さんは今月もがんばっています。
|170
|
Chill CARS
vol.040 ルノー トゥインゴ（1st）
|173
|
Next Issue
さて12月号の特集は…？
|174
|
Life@Pet
VOL.216 地の果て知床で駆け回るワイルド犬。
ウパシ