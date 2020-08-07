Casa BRUTUS No.250 試し読みと目次
「新しい生活様式」が喧伝される中、住宅の価値基準も変わろうとしています。家で過ごす時間が長くなるにつれ、リラックスできるリビングや機能的なキッチンはもちろん、建材、空調設備、通気性、生活動線、音響設備まで、住空間を細やかにチューニングしてい くことの重要性が再認識されています。そこで巻頭では、数々の美しい住宅を手がけ、新しい家のあり方を常に模索する、建築家・谷 尻誠が自ら設計して2020年に完成させた自邸を大解剖。新しい時代に向けた新しい家づくりのアイデアを集めました。
CONTENTS
Features
|029
|新しい家のつくり方。
|032
|
HOW TO DESIGN A NEW HOUSE
建築家・谷尻誠が自邸で挑んだ
新しい時代の家づくり。
土地探し／資金計画／インテリア／家具／パーツ／収納／構造／建材／動線
|060
|
LIVING WITH NATURE
自然と暮らす家。
■ 土地の魅力を最大限に活かした山の家。
齊藤太一（造園家、〈SOLSO〉代表）
■ 音を楽しむ、森の中のドームハウス。
蓮井幹生（写真家）
■ 外気0℃でも室温20℃の住空間。
古川 潤・佐藤柚香（アトリエヨクト主宰）
■ アートに囲まれた森のスマートハウス。
山本憲資（Sumally Founder & CEO）
|078
|
BEST HOUSE 2021
最新住宅カタログ。
【PeacoQ】
by UID／前田圭介
【T／K邸】
by SSA／園田慎二
【SETOYAMA】
by MORIYA AND PARTNERS／森屋隆洋
【K-HOUSE】
by トネリコ／君塚賢
【ひかり庭のコートハウス】
by 杉山博紀建築設計事務所／杉山博紀
【朝霞の住宅】
by STUDIO YY／中本剛志＋田中裕一・
吉田昌平建築設計事務所／吉田昌平
【ケーブルカー】
by 生物建築舎／藤野高志
【雑司が谷 高橋邸】
by 高橋朋之＋川口琢磨
【ササハウス】
by 矢部達也建築設計事務所／矢部達也
|108
|
11 SELECTED ARCHITECTS OF HOUSING DESIGN 2021
住宅デザイン建築家リスト
|110
|
HOUSING NEWS
新しい家づくりのための
住宅ニュース2021
Regulars
|016
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_73
東京の空き地
|019
|
Window on the World
バーゼル：H&deMが地元バーゼルに
待望のブティックホテルを完成！
東京：日本料理の名店〈くろぎ〉初の、
和菓子のアフタヌーンティーとは。
|128
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.176 脇田和アトリエ山荘
|132
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.35 兵庫 多鹿治夫鋏製作所
|143
|
News! on Your Fridge
国民的アニメと〈グッチ〉のコラボ。
空山基の世界観を吹き込んだスニーカー。
|149
|
長山智美 デザイン狩人
No.149 セレッティ〈BLOW〉コレクション
|151
|
レストラン予報
#086 青山一丁目 青龍樹
|153
|
A Wall Newspaper
● あのフューチュラが《AKARI》にペインティング！
● BIGが機体をデザインした、未来の鉄道。
|159
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第131回 つきたて、焼きもち、はさみもち……
季節のおもち、猫村さん考案の此猫村もち頃とは!?
|162
|
Chill CARS
vol.043 シュコダ 120
|167
|
Next Issue
さて2021年３月号の特集は…？
|168
|
Life@Pet
VOL.219 優雅なグラデーションファーを纏う猫。
ねこさん