マガジンワールド

Casa BRUTUS No.250 試し読みと目次

「新しい生活様式」が喧伝される中、住宅の価値基準も変わろうとしています。家で過ごす時間が長くなるにつれ、リラックスできるリビングや機能的なキッチンはもちろん、建材、空調設備、通気性、生活動線、音響設備まで、住空間を細やかにチューニングしてい くことの重要性が再認識されています。そこで巻頭では、数々の美しい住宅を手がけ、新しい家のあり方を常に模索する、建築家・谷 尻誠が自ら設計して2020年に完成させた自邸を大解剖。新しい時代に向けた新しい家づくりのアイデアを集めました。

CONTENTS

Features
029 新しい家のつくり方。
032 HOW TO DESIGN A NEW HOUSE
建築家・谷尻誠が自邸で挑んだ
新しい時代の家づくり。
土地探し／資金計画／インテリア／家具／パーツ／収納／構造／建材／動線
060 LIVING WITH NATURE
自然と暮らす家。
■ 土地の魅力を最大限に活かした山の家。
齊藤太一（造園家、〈SOLSO〉代表）
■ 音を楽しむ、森の中のドームハウス。
蓮井幹生（写真家）
■ 外気0℃でも室温20℃の住空間。
古川 潤・佐藤柚香（アトリエヨクト主宰）
■ アートに囲まれた森のスマートハウス。
山本憲資（Sumally Founder & CEO）
078 BEST HOUSE 2021
最新住宅カタログ。
【PeacoQ】
by UID／前田圭介
【T／K邸】
by SSA／園田慎二
【SETOYAMA】
by MORIYA AND PARTNERS／森屋隆洋
【K-HOUSE】
by トネリコ／君塚賢
【ひかり庭のコートハウス】
by 杉山博紀建築設計事務所／杉山博紀
【朝霞の住宅】
by STUDIO YY／中本剛志＋田中裕一・
吉田昌平建築設計事務所／吉田昌平
【ケーブルカー】
by 生物建築舎／藤野高志
【雑司が谷 高橋邸】
by 高橋朋之＋川口琢磨
【ササハウス】
by 矢部達也建築設計事務所／矢部達也
108 11 SELECTED ARCHITECTS OF HOUSING DESIGN 2021
住宅デザイン建築家リスト
110 HOUSING NEWS
新しい家づくりのための
住宅ニュース2021
Regulars
016 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_73
東京の空き地
019 Window on the World
バーゼル：H&deMが地元バーゼルに
待望のブティックホテルを完成！
東京：日本料理の名店〈くろぎ〉初の、
和菓子のアフタヌーンティーとは。
128 祐真朋樹 Miracle Closet
No.176　脇田和アトリエ山荘
132 古今東西 かしゆか商店
Buying No.35　兵庫　多鹿治夫鋏製作所
143 News! on Your Fridge
国民的アニメと〈グッチ〉のコラボ。
空山基の世界観を吹き込んだスニーカー。
149 長山智美　デザイン狩人
No.149　セレッティ〈BLOW〉コレクション
151 レストラン予報
#086　青山一丁目　青龍樹
153 A Wall Newspaper
● あのフューチュラが《AKARI》にペインティング！
● BIGが機体をデザインした、未来の鉄道。
159 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第131回　つきたて、焼きもち、はさみもち……
季節のおもち、猫村さん考案の此猫村もち頃とは!?
162 Chill CARS
vol.043　シュコダ 120
167 Next Issue
さて2021年３月号の特集は…？
168 Life@Pet
VOL.219　優雅なグラデーションファーを纏う猫。
ねこさん
CASA BRUTUS No. 250

MY HOME 2021 新しい家のつくり方

990円 — 2021.01.09
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 250 —『MY HOME 2021 新しい家のつくり方』
紙版
定期購読／バックナンバー

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。