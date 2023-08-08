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Casa BRUTUS No.282 試し読みと目次

この秋のアートを巡る旅は石川県に特に注目です。最涯の芸術祭と呼ばれる『奥能登国際芸術祭2023』が能登半島の先端・珠洲市を舞台に９月23日より開催され、塩田千春などの既存作品から日本海沿いに建つ坂 茂の絶景レストランまでお目見え。金沢では来年20周年を迎える名作美術館〈金沢21世紀美術館〉を中心に、私設の現代アート美術館〈KAMU kanazawa〉も拡張を続けています。さらにデイヴィッド・ホックニー、杉本博司、ライアン・ガンダーの個展から、ゲルハルト・リヒターの常設空間まで、話題の展覧会やスポットも続々と登場。そんな、この秋、体験すべき日本のアートスポットを紹介します！

CONTENTS

Features
032 アートを巡る秋の旅。
034 KANAZAWA » OKU-NOTO
金沢と奥能登のアートを巡る、
平手友梨奈の旅。
036 KANAZAWA 21
来年20周年の金沢21世紀美術館へ。
054 ARTIST LIST
金沢・奥能登で見たい19組の作家。
056 KAMU KANAZAWA
金沢の街に拡張する私設の現代美術館。
062 KANAZAWA MAP
街に点在するアートを巡る。
070 CITY GUIDE
アートをより楽しくする金沢シティガイド。
074 SUZU.2023
最涯（さいはて）の現代アート、奥能登国際芸術祭。
086 NEW ART WORKS
見逃せない新作リスト。
104 SUZU MAP
自然に溶け込むアートを巡る。
106 ART FESTIVAL
日本各地で続々開催！
2023年後半に行きたい芸術祭。
110 VISIT ARTIST’S WORK
展示会から新スペースまで、現代アートを巡る旅。
ゲルハルト・リヒター／デイヴィッド・ホックニー／ライアン・ガンダー／杉本博司／リュウ・ジェンホァ／横尾忠則
130 EXHIBITION 1
時代を超えたテーマで、現代アーティストが競演。
●テート美術館展　光 ―ターナー、印象派から現代へ
●シン・ジャパニーズ・ペインティング　革新の日本画
横山大観、杉山寧から現代の作家まで
138 EXHIBITION 2
建築＆デザインに触れる展覧会へ出かけよう！
伊東豊雄　公共建築はみんなの家である 住民たちがみた公共建築 etc.
178 Fashion Special 2023-24 AW
Shimane Arts Center “Grand Toit”
伝統と文化が交差する石州瓦に彩られた内藤廣の傑作へ。
Regulars
018 ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _23
岩田学園
021 Window on the World
原州：安藤忠雄による瞑想の空間が、自身の手がけた美術館の敷地内に誕生！
ニューヨーク：ヘルツォーク&ド・ムーロンが元発電所をアートセンターにリノベーション。
200 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.138　VAGUE KOBE
204 古今東西 かしゆか商店
Buying No.65　蒔絵のかんざし
209 News! on Your Fridge
〈ルイ・ヴィトン〉のスケートボード。
ゲーム感覚で作る〈インゴ・マウラー〉の照明。
212 長山智美　デザイン狩人
No.181　teenage engineeringの《choir doll》
214 レストラン予報
#118　白金高輪 くじら料理 うずら
215 A Wall Newspaper
●藤森照信の手がけた国内初の宿泊施設がついに完成！
●今注目を集める夭折の画家・中園孔二に迫る１冊。
221 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第163回　盆踊りの思い出が夏の余韻に…。
猫村さんは今月もがんばっています。
224 Chill CARS
vol.075　Mitsubishi Jeep (J30)
229 Next Issue
さて11月号の特集は…？
230 Life@Pet
VOL.251　日本中を旅する社長兼営業部長。
九丸


CASA BRUTUS No. 282

アートを巡る秋の旅。/平手友梨奈

1,080円 — 2023.09.08電子版あり
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CASA BRUTUS No. 282 —『アートを巡る秋の旅。/平手友梨奈』
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