Casa BRUTUS No.282 試し読みと目次
この秋のアートを巡る旅は石川県に特に注目です。最涯の芸術祭と呼ばれる『奥能登国際芸術祭2023』が能登半島の先端・珠洲市を舞台に９月23日より開催され、塩田千春などの既存作品から日本海沿いに建つ坂 茂の絶景レストランまでお目見え。金沢では来年20周年を迎える名作美術館〈金沢21世紀美術館〉を中心に、私設の現代アート美術館〈KAMU kanazawa〉も拡張を続けています。さらにデイヴィッド・ホックニー、杉本博司、ライアン・ガンダーの個展から、ゲルハルト・リヒターの常設空間まで、話題の展覧会やスポットも続々と登場。そんな、この秋、体験すべき日本のアートスポットを紹介します！
CONTENTS
Features
|032
|アートを巡る秋の旅。
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KANAZAWA » OKU-NOTO
金沢と奥能登のアートを巡る、
平手友梨奈の旅。
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KANAZAWA 21
来年20周年の金沢21世紀美術館へ。
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ARTIST LIST
金沢・奥能登で見たい19組の作家。
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KAMU KANAZAWA
金沢の街に拡張する私設の現代美術館。
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KANAZAWA MAP
街に点在するアートを巡る。
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CITY GUIDE
アートをより楽しくする金沢シティガイド。
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SUZU.2023
最涯（さいはて）の現代アート、奥能登国際芸術祭。
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NEW ART WORKS
見逃せない新作リスト。
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SUZU MAP
自然に溶け込むアートを巡る。
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ART FESTIVAL
日本各地で続々開催！
2023年後半に行きたい芸術祭。
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VISIT ARTIST’S WORK
展示会から新スペースまで、現代アートを巡る旅。
ゲルハルト・リヒター／デイヴィッド・ホックニー／ライアン・ガンダー／杉本博司／リュウ・ジェンホァ／横尾忠則
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EXHIBITION 1
時代を超えたテーマで、現代アーティストが競演。
●テート美術館展 光 ―ターナー、印象派から現代へ
●シン・ジャパニーズ・ペインティング 革新の日本画
横山大観、杉山寧から現代の作家まで
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EXHIBITION 2
建築＆デザインに触れる展覧会へ出かけよう！
伊東豊雄 公共建築はみんなの家である 住民たちがみた公共建築 etc.
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Fashion Special 2023-24 AW
Shimane Arts Center “Grand Toit”
伝統と文化が交差する石州瓦に彩られた内藤廣の傑作へ。
Regulars
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ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _23
岩田学園
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Window on the World
原州：安藤忠雄による瞑想の空間が、自身の手がけた美術館の敷地内に誕生！
ニューヨーク：ヘルツォーク&ド・ムーロンが元発電所をアートセンターにリノベーション。
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.138 VAGUE KOBE
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.65 蒔絵のかんざし
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News! on Your Fridge
〈ルイ・ヴィトン〉のスケートボード。
ゲーム感覚で作る〈インゴ・マウラー〉の照明。
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長山智美 デザイン狩人
No.181 teenage engineeringの《choir doll》
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レストラン予報
#118 白金高輪 くじら料理 うずら
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A Wall Newspaper
●藤森照信の手がけた国内初の宿泊施設がついに完成！
●今注目を集める夭折の画家・中園孔二に迫る１冊。
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第163回 盆踊りの思い出が夏の余韻に…。
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.075 Mitsubishi Jeep (J30)
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Next Issue
さて11月号の特集は…？
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Life@Pet
VOL.251 日本中を旅する社長兼営業部長。
九丸